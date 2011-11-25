'Şike' tutukluları tahliye dilekçelerini verdi

T24 - Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapan kanun teklifinin TBMM'den geçmesinin ardından aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu Metris Cezaevi'nde bulunan tutuklulardan bazıları tahliye dilekçesi verdi.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca tahliye talebinde bulundu.

Avukat Kaya dilekçesinde, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da dün TBMM'de kabul edilen değişiklik uyarınca, müvekkili Yıldırım'ın tahliye edilmesini istedi.

Avukat Kaya'nın tahliye istemli dilekçesine, yasadaki değişiklikle ilgili TBMM'de yapılan oylamaya ilişkin tutanakları da eklediği öğrenildi.

Öte yandan, bugün yapılan tahliye taleplerini değerlendirecek olan nöbetçi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin görüşünü sorduğu soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in, yasanın yürürlüğe girmediğini gerekçe göstererek istemlerin reddini talep ettiği öğrenildi.



3 Temmuz'da başlayan 'Futbolda şike soruşturması' kapsamında tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderilen isimler için tahliye umudu belirdi.



TBMM Genel Kurulu'nda sporda şike cezalarını azaltan kanun teklifinin kabul edilmesi ile tutuklu spor adamları da tahliye için dilekçelerini bugün vermeye başladı.



Yasa henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmadığı ve resmi gazetede yayınlanmadığı için yürürlüğü girmedi ancak ‘futbolda şike soruşturması’ kapsamında tutuklanan şüphelilerin avukatları tahliye dilekçelerini vermeye başladı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen avukatlar, Tayfur Havutçu, Serdar Adalı, Ahmet Ateş, Korcan Çelikay, İlhan Ekşioğlu ve Mecnun Otyakmaz hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını talep etti.



Yeni maddeyle, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis yerine "1 yıldan 3 yıla" kadar hapis cezası verileceği kararlaştırılmıştı.

Avukat Gönenli: Değerlendirmeyi Savcı Berk yapacak



3 Temmuz’da başlayan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 14 Temmuz tarihinden bu yana tutuklu yargılanan Beşiktaş Teknik DirektörüTayfur Havutçu, futbol komitesi başkanı Serdal Adalı ve protokol müdürü Ahmet Ateş’in tutukluluk halleri bu akşam saatlerinde son bulabilir.



14 Nisan’da yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’nun 8 maddesi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oturumda değiştirilmişti. Kanunda yapılan en önemli değişiklik ise spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişilere 5-12 yıl arası ön görülen hapis cezasının 1-3 yıla inmesi oldu. Yapılan bu değişiklik 14 Temmuz’dan bu yana Metris Cezaevi’nde tutuklu yargılanan Havutçu, Ateş ve Adalı’nın tahliye olmaları için önemli bir etken olacak.



Konu ile ilgili açıklama yapan Tayfur Havutçu’nun avukatı Nail Gönenli bugün Havutçu’nun tahliyesi, yani tutuksuz yargılanması için şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk’e tutukluluğun kalkması için dilekçeyi verdiğini açıkladı. Avukat Nail Gönenli, savcının tutuksuz yargılama kararı vermesi halinde Havutçu’nun bu akşam saatlerinde bile tahliye olabileceğini belirtti. Nail Gönenli ayrıca Serdal Adalı ve Ahmet Ateş’in avukatlarının da savcı Mehmet Berk’e tutuklulukların kalkması için dilekçe verdiklerini sözlerine ekledi.



