Şike tespit edilirse ihraç edilecekler

T24 - UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa Kupaları için verdiği listeyi onayladığını açıkladı. Ancak kulüplerin şike yaptıkları tespit edilirse ihraç edilecekleri de belirtildi.

Futbolda şike soruşturmaları kapsamında yürütülen operasyonların ardından, son günlerin en çok tartışılan konusu ile ilgili UEFA'nın resmi internet sitesinden bir açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile günlük olarak iletişim halinde oldukları belirten açıklamada, Avrupa Kupaları için kendilerine gönderilen listenin de onaylandığı açıklandı.

Ancak soruşturmada adı geçen takımların, suçlu olduklarının tespit edilmesi durumunda ise ihraç işleminin gerçekleşeceği belirtildi.