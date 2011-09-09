Şike soruştuşturması kararı sezon sonuna kaldı!

T24

'Özür diliyorum'



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar; Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2.Lig'de 2011-2012 sezonunun başlayacak olması nedeniyle mesaj verdi."Futbol benim için sadece bir oyun değil. Bu görev kabusa dönüştü. 3 Temmuz’da futbol dünyası olağanüstü günler yaşamaya başladı. Türk futbolu karanlık ve çirkin bir ortama girdi. Bu ortamı hep beraber oluşturduk. Bu kişileri hep beraber yarattık. Futbolun özünü unutup başarıyı 1 kişiye bağladık. Biz yeni olmamıza rağmen elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki hatalarımız oldu, tepki de gördük. Ama böylesine ilk kez yaşanan bir konuda tamamen iyi niyetli kararlar aldık. Hep tarafsız olduk. 3 Temmuz öncesinde yer almamama rağmen Türk halkından özür diliyorum. Tüm yaşananlar bunun Türk futbolunun kanayan bir yarası olduğunu gösteriyor. Tüm kamouyonun bilmesini istiyorum. Normal bir zamanda TFF böyle bir olayı ortaya çıkaracak durumda değildir. Bu operasyonu Emniyet yapmazsa TFF yapamaz. Futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili kararları 2011-2012 sezonu sonunda alacağız. Sezon mevcut takımlarla sonuna kadar oynanacak."