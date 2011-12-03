Şike soruşturmasının iddianamesi açıklanıyor

T24 - Türkiye'yi sarsan şike soruşturmasında iddianame 5 ayda tamamlandı. İddianamede bir numaralı sanık Olgun Peker olurken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da şüpheliler arasında yer aldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 31'u tutuklu 93 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



Soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticisi Serdal Adalı ve teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 93 şüpheliye ilişkin iddianameyi tamamladı.

400 sayfayı geçen iddianamede, Olgun Peker'in ''bir numaralı şüpheli'' olduğu belirtildi.



İddianamede, tutuklu şüpheliler Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in, ''örgüt liderliği ve şike'' suçlarından yargılanmaları talep edildi. Yıldırım ve Peker'in, iki ayrı örgüt kurarak şike suçunu işledikleri öne sürüldü.



Bu arada, iddianamede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın da şike suçu kapsamında yargılanmasının istendiği kaydedildi.

Seçen bugün açıklayacak



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'e sunulacak iddianamede, şüphelilerin, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un değişikliğe uğramamış hali kapsamında cezalandırılmalarının talep edildiği belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen'in, bugün iddianameye ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor.



Öte yandan, iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili herhangi bir iddianın yer almadığı öğrenildi.

31 kişi tutuklandı



3 Temmuz'da başlayan soruşturmada bugüne kadar aralarında kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcuların da bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.