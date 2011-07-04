-ŞİKE SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR GİRESUN (A.A) - 04.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Giresun'da 8 kişi daha gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor basın sözcüsü Fatih S. ve gazeteciler C.S, A.Ş, M.Y, M.E, Giresunspor Taraftarlar Derneği üyeleri S.K, H.K ve S.E'nin evlerine sabah saatlerinde polis tarafından operasyon düzenlendi. Zanlıların Emniyetteki ifadeleri sürüyor. Diğer yandan olayla ilgili Giresunspor Taraftarlar Derneği üyesi E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. -HAKAN ŞÜKÜR'DEN AÇIKLAMA- AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür de konuya ilişkin, bireysel olarak şike ile karşılaşmadığını belirterek, ''O duygu birliği yaptığım arkadaşlarım, belki zaman zaman gördüğüm büyük kulüplerin başkanlığını kazanmış büyüklerimizin inşallah hayırla bu davadan güzel bir şekilde çıkmasını diliyorum'' dedi. Öte yandan Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, medyada soruşturma kapsamında gözaltına alındığına ilişkin yayınlanan haberlerin yalan olduğunu söyledi.