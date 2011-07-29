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ŞİKE SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 13:59

-ŞİKE SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Murat Özaydınlı ve diğer 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldikten sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada sağlık kontrolünden geçirilen Özaydınlı ile Fenerbahçe Futbol Takımı idari menajeri Hasan Çetinkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcu Can Arat, eski hakem ve eski Gençlerbirliği Kulübü Genel Müdürü Zafer Önder İpek'in sağlık kontrolleri tamamlandı.  Özaydınlı ve diğer 3 kişi, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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