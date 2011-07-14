T24- Şike soruşturmasında ilk itiraflar İstanbul BB'li İbrahim Akın ile İskender Alın'dan geldi. İki topçunun suçlamaları kabul ettiği, Serdal Adalı'nın Akın'a 150 bin dolarlık at hediye ettiği iddia edildi.

Mustafa Gökkılıç'ın Radikal'de yayımlanan (14 Temmuz 2011) haberi şöyle:













Futbolda şike soruşturmasında ilk itiraflar İstanbul BB’li futbolcular İbrahim Akın ile İskender Alın’dan geldi. Boz Baykuşlar’ın yıldız ismi İbrahim Akın’ın Türkiye Kupası finali öncesinde Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı ile 150 bin dolara anlaştığı ve Siyah-Beyazlı yöneticinin bu para karşılığı futbolcuya Soderone isimli bir at hediye ettiği iddia edildi.

Akın ve Alın’ın yanısıra Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Asbaşkan Serdal Adalı ve Beşiktaş Güvenlik Müdürü Ahmet Ateş, ‘şike’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi.





Hem gol attı hem atı mı aldı





Önceki gün gözaltına alınan Beşiktaş’ın hocası Tayfur Havutçu, Beşitaş Asbaşkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Güvenlik Müdürü Ahmet Ateş ile İstanbul BB’li futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın, soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından tutuklanma talebiyle dün mahkemeye sevkedildi. Akın ve Alın’ın savcıya verdiği ifadede kendilerine yönelik suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Daha önce ortaya atılan iddialarda Fenerbahçe-İBB maçında gol atmaması karşılığında Kanarya’da 100 bin euro aldığı kaydedilen İbrahim Akın’ın Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde de Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı ile ‘şike’ için anlaştığı öne sürülmüştü. Dünkü sorgu sonrası Akın’ın, Adalı ile 150 bin dolara anlaştığı ve bu paranın karşılığında da Beşiktaş yöneticisinden Soderone isimli bir at aldığını itiraf ettiği öne sürüldü. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten finalin sonunda kupayı penaltılarla Beşiktaş kazanırken, İstanbul BB’nin bir golünü de İbrahim Akın atmıştı. Akın takım arkadaşı İskender Alın’ın da kupa finali öncesi Beşiktaş’tan transfer sözü aldığını söylediği iddia edildi.

Radikal baskıya hazırlandığı saat 23.00 sıralarında bu beş kişinin mahkemedeki ifade süreci sürüyordu.





Şike parasıyla adak





Futbol yürütülen şike soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan ve savcının tutuklanmasını talep ettiği İstanbul BB’li futbolcu İbrahim Akın’ın şike karşılığı alacağı parayla adak kurbanı kestireceği savunuldu. Şike operasyonunda telefonları dinlenen Akın’ın, Fenerbahçe’ye gol atmaması karşılığında Kanarya’dan alacağı 100 bin dolar paradan harcayarak, ‘Koç Baba Türbesi’nde adak kestireceğini söylediği iddia edildi.





Özerten serbest bırakıldı





Bu arada önceki gün gözaltına alınan eski Futbol Federasyonu yöneticisi Ufuk Özerten ise mahkemeye sevkedilmeden serbest bırakıldı. Bir diğer eski TFF yöneticisi Levent Kızıl ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Adliyesi’ne sevkedildi. Özerten, serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Hayatımın hiçbir döneminde kirli bir noktam olmadı” dedi.

Daha önce ifade vermeye davet edilen eski Konyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da dün sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.





Trabzon’a ‘iki’ iyi haber





İkinci dalgada gözaltına alınan Trabzonspor yöneticisi Recep Denizer ile idari menajer Caner Çuvalcıoğlu da serbest bırakıldı. Denizer, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Alnımızın akıyla çıkacağız” dedi.





Tutuklamalara itiraz





Öte ya ndan ilk dalgada tutuklanan 5 kişinin avukatları, tutuklama kararına itirazda bulundu. Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Cemil Turan, Eskişehirspor’un sözleşmesini feshettiği sportif direktörü Ümit Karan, eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut, Sivasspor eski yöneticisi Ahmet Çelebi ile Coşkun Çalık’ın avukatları, itiraz dilekçesini İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.





TFF’den Şakar’a ziyaret





Bu arada TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle Haseki Hastanesi’nde tedavi altına alınan Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar’ı ziyaret etti. Aydınlar, daha önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı da hastanede ziyaret etmişti.





Vural da teknik takibe takılmış





Şike soruşturmasında gözaltına alınan eski Konyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural’ın Fenerbahçe ile oynanan maç sonunda Fenerbahçe tesislerine girerken polis kamerası tarafından görüntülendiği iddia edildi. Vural’ın Fenrbahçenin 2-0 kazandığı maç öncesinde soruşturmada tutuklanan İlhan Ekşioğlu ile de telefon görüşmelerinin dinlemeye takıldığı belirtiliyor. Maç öncesinde Ekşioğlu ile telefonda görüştüğü öne sürülen Vural’ın, maçın bitiminde de Fenerbahçe tesislerine gittiği iddia ediliyor. Vural’ın telefon konuşmaları ve Fenerbahçe tesislerine yaptığı ziyaretin polis tarafından kayıt altına alındığı iddia ediliyor.





‘Başbakan’a komplo’ yalanlandı





Öte yandan Trabzon Başkanı Sadri Şener’e gözaltında “Genel seçimler öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a komplo kurdunuz mu?” şeklinde soru sorulduğuna yönelik iddia yalanlandı. Soruşturma dosyasında böyle bir sorunun yer almadığı ifade edildi.

Bu arada Levent Kızıl, Serdar Kulbilge, Mümtaz Karakaya, Özkan Kılık’ın sorgusu, Nevzat Şakar’ın da hastanedeki tedavisi sürüyor.





Çalımbay: Çağrı yok





Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında emniyete çağrılarak bilgisine başvurulduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayarak ne emniyetten ne de savcılıktan kendisine bir çağrıda bulunulmadığını belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ifadeye çağrıldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.Çalımbay, “Son günlerde basında hakkımda çıkan haberlerde futbolda şike iddiası yönelik soruşturmada bilgime başvurulmak için emniyete çağrıldığım şeklinde haberler çıkmaktadır. Hakkımda çıkan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şahsıma, bugüne kadar gerek emniyetten, gerek savcılıktan bir çağrıda bulunulmamıştır. Takımımla beraber Avusturya kampında çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla arz ederim” ifadelerini kullandı.