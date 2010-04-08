'Şike' soruşturmasında ikinci dalga: 9 gözaltı

T24 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, futbolda şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde dokuz kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın seyrine göre gözaltı sayısının artabileceğini belirtti. Çapkın, "Telekulak" ve "Balyoz"la ilgili de ifadeler doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceğini söyledi. Bu arada şike iddialarına ilişkin gözaltında bulunanlar arasında futbolcular ve eski bir hakemin olduğu bildirildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çapkın, ''Şike soruşturmasının ikinci ayağını oluşturan bu operasyonda dokuz kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın seyrine göre gözaltılar artabilir'' dedi.





Çapkın, ''Tele Kulak ve Balyoz operasyonlarına yönelik yeni gözaltılar olacak mı?'' şeklindeki soruya ise ''Adli konularla ilgili fikir yürütmemiz doğru değil ancak ifadeler doğrultusunda gözaltılar yapılabilir'' karşılığını verdi.







Gözaltında bulunanlar arasında eski bir hakem de var







5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında bir eski hakem ile futbolcuların da bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı işlemi yapıldı.





Bu kişilerden 4'ünün, gözaltına alındığı şehirden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği, diğer 5'inin de getirileceği öğrenildi.

