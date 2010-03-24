Şike soruşturmasında gözaltılar başladı

T24 - Bahis operasyonu kapsamında Konyaspor kalecisi Recep Konya'da gözaltına alınırken, İstanbul B.Belediyespor yardımcı antrenörü Arif Erdem de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu arada Hasagic de aranıyor. Son dakika bilgisine göre, Sivasspor'dan Erman Kılıç da gözaltına alındı.



Bank Asya 1. Lig takımlarından Konyaspor'un kalecisi Recep Öztürk, bahis ve şike soruşturması iddialarıyla ilgili Konya'da gözaltına alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yardımcı antrenörü Arif Erdem ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Bochum Savcılığı ve UEFA'nın yürüttüğü bahis ve şike soruşturmasıyla ilgili bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan kaleci Öztürk, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Daha sonra şubeye götürülen file bekçisi Öztürk'ün bahis ve şike iddialarıyla ilgili ifadesine başvuruldu.



Öztürk'ün ifadesi doğrultusunda soruşturmaya yön verileceği bildirildi.





Hasagic aranıyor



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kalecisi Hasagic'in de aynı kapsamda arandığı gelen bilgiler arasında. Ancak bu dakikaya kadar Hasagiç'e ulaşılamadı. Ntvspor'a konuşan İstanbul BŞB Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Hasagic konusuyla ilgili açıklamasında, "Antrenmanları geç bitti. Herhalde bir arkadaşında kalıyor. Kısa süre içerisinde ulaşılacağına inanıyorum" dedi.





Erman Kılıç da gözaltında



Bu arada son dakika bilgisine göre, Sivasspor'dan Erman Kılıç da gözaltına alındı.



Dizar, şu anda Sivasspor'da oynayan Belediye'nin eski futbolcusu Erman Kılıç'ın da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Neler oluyor anlamıyorum. Erman da pırlanta gibi bir kardeşimizdir" dedi.



Alınan bilgiye göre, değişik illerde yapılan operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan Arif Erdem ve bazı futbol kulüplerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.





