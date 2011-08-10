-ŞİKE SORUŞTURMASINDA GÖREVSİZLİK TALEBİ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma dosyasının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında görev alacak mahkemelerin belirlenmesine ilişkin 12 Temmuz 2011 tarihli görevlendirme yazısı uyarınca ''görevsizlik kararı'' verilerek Kadıköy Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesi istendi. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun avukatı Naim Karakaya, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek, HSYK'nın 12 Temmuz 2011 tarihli 6222 sayılı kanun kapsamındaki suçlara bakması gereken mahkemeleri belirlediği görevlendirme yazısının da ekli olduğu dilekçeyi, futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine sundu. Dilekçede, soruşturma çerçevesinde Mosturoğlu'nun 6 Temmuzda sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandığı hatırlatılarak, özel yetkili cumhuriyet başsavcılıklarının özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanlarıyla sınırlı olarak görev yaptıkları ve bu çerçevede yalnızca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250/f-1. maddesi kapsamında işlendiği iddia edilen suçlardan dolayı soruşturma yapılabileceği öne sürüldü. Soruşturma konusu açısından iddia edilen ''örgütlü olarak şike suçu''nun CMK'nın 250/f-1. maddesi kapsamında sayılan suçlardan olmadığı ve 6222 sayılı kanunun 22. maddesine göre bu kanun kapsamına giren bütün suçlardan dolayı HSYK tarafından belirlenecek ihtisas mahkemelerinde yargılama yapılacağının hükme bağlandığı belirtilen dilekçede, şöyle denildi: ''Bu hüküm gereğince bu iddialara ilişkin davalarda görevli mahkemeler HSYK'nın 12 Temmuz 2011 tarih ve 219 sayılı kararıyla belirlenmiş ve bu karar savcılıklara 29 Temmuz 2011 tarihli yazı ile gönderilmiştir. Buna göre, bu kanun kapsamında ağır cezada yargılamayı gerektiren suçlar 'ikiden fazla ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde üçüncü ağır ceza mahkemesinin görevi' içindedir. Öyleyse bu dava hiçbir suretle CMK'nın 250. maddesiyle görevli ağır ceza mahkemelerinin görev alanı kapsamına girmediğinden, bu ağır ceza mahkemelerinin görev alanlarıyla sınırlı olarak görev icra etmekte olan özel görevli cumhuriyet başsavcılıklarının da bu suçlara ilişkin soruşturmalarda görev almaları mümkün değildir.'' Dilekçede, Mosturoğlu'nun yöneticisi olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgili iddiaların fiili bağlantısı bulunmayan iddialardan ayrılması gerektiği ve bu nedenle bu suçlara bakmakla görevli ve yetkili mahkemenin de Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi olduğu ileri sürülerek, Mosturoğlu ile ilgili iddia ve belgelerin ayrılmasına ve ''görevsizlik kararı'' verilerek dosyanın Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmesi istendi. Mosturoğlu'nun özel yetkili savcılıktaki soruşturma süresinin uzaması, ağır hüküm usullerinin uygulanması ve duruşmaların da daha uzun sürede yapılması gibi istisnai tüm hüküm ve işlemlerin uygulanması sonucunu doğuracağı belirtilen dilekçede, dosyanın görevli ve yetkili Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına en kısa sürede gönderilmesi talep edildi. -HSYK'NIN GÖREVLENDİRME YAZISI- Avukat Karakaya'nın kendi dilekçesiyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine sunduğu HSYK'nın 12 Temmuz 2011 tarihli görevlendirme yazısında şu ifadeler yer alıyor: ''HSYK Genel Kurulu'nun 12 Temmuz 2011 tarih ve 219 sayılı kararı ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 23. maddesinin 1. fıkrası gereğince, bir asliye ceza mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin, 2 asliye ceza mahkemesi olan yerlerde ikinci mahkemenin, ikiden fazla asliye ceza mahkemesi olan yerlerde üçüncü mahkemenin, bir ağır ceza mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin, 2 ağır ceza mahkemesi olan yerlerde ikinci ağır ceza mahkemesinin, ikiden fazla ağır ceza mahkemesi olan yerlerde üçüncü ağır ceza mahkemesinin bu kanun kapsamında bulunan suçlarla ilgili davalara bakmasına karar verilmiştir.''