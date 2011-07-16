-ŞİKE SORUŞTURMASINDA EMEKLİ BİR İMAM İFADE VERDİ ERZURUM (A.A) - 16.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan futbolcu İbrahim Akın ile ilgili Erzurum'da emekli bir imamın ifadesine başvuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne, futbolcu Akın ile ilgili, kentte bir dönem Terminal Cami'de görev yapan ardından emekliye ayrılan Ahmet Kangı'nın ifadesinin alınmasıyla ilgili yazı gönderdi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) çağrılan emekli imam Kangı'nın ifadesi alındı. Kangı'nın emniyette, Akın ile akrabalarının vasıtasıyla tanıştığını, kendisini dini konularda görüş alışverişinde bulunmak için aradığını ve maçlardaki prim ödemelerinin dini boyutuyla ilgili soru sorduğunu yönünde ifade verdiği öğrenildi. Kangı'nın ifadesinin alınmasının ardından KOM Şube'den ayrıldığı belirtildi.