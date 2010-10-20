-ŞİKE SORUŞTURMASINDA 65 KİŞİ PFDK'YA SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF), bahis ve şike manipülasyonu soruşturmasında futbol ailesinden 65 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini bildirdi. TFF'den yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun 4 Ağustos 2009'da Sarıyer Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ''şike soruşturması'', Diyarbakır Savcılığı'nın yürüttüğü ''yasadışı bahis soruşturması'' ve Bochum Savcılığının yürüttüğü ''bahis ve şike manipülasyonu soruşturması'' sonucunda, futbol ailesine mensup 65 kişinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi. Ağustos 2009'dan bu yana geçen 14 aylık süreç içerisinde federasyon ile Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, Bochum Savcılığı ve Emniyet birimleri arasında sürekli iletişim ve işbirliğinin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Sarıyer ve Diyarbakır Savcılıklarının soruşturmaları ile ilgili aldığı gizlilik kararı nedeniyle bu soruşturmaların tamamlanması ve gizlilik kararının kalkması beklenmiş, Bochum'da davanın açılması ve gizlilik kararının kalkması üzerine ilgili dosyalar içindeki belge ve bilgilere de ulaşılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tüm bu dosyaları titizlikle gözden geçirerek tasnif etmiş, toplamda 58 müsabakayı incelemiş ve kapsamlı bir çalışma sonucunda, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları kapsamında açılan davalarda yargılanan kişilerden, futbol ailesine mensup olanların disiplin kuruluna sevkine karar vermiştir.'' Açıklamada, TFF'nin şikayetine konu olaylarla aynı kapsamda, Bochum Savcılığının şike ve bahis manipülasyonu soruşturmasının Kasım 2009'da kamuoyunun gündemine girdiği, o günden itibaren Adalet Bakanlığı, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bochum Savcılığı ve Alman Emniyet birimleri arasında görüşme, bilgi ve belge paylaşımında Türkiye Futbol Federasyonunun da önemli katkılarının olduğu ifade edildi. -SEVKLER TEDBİRLİ VE TEDBİRSİZ OLARAK YAPILDI- Yürütülen soruşturma kapsamında iddianamelerde şüpheli olarak görünen kişilerden tutuklanarak serbest bırakılan 22 kişinin tedbirli, tutuklanmamış 43 kişinin de tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedilen açıklamada, ''Toplam 65 kişiyi kapsayan sevkler, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları sonucunda açılan davalarda yargılanan kişilerden futbol ailesine mensup olanları kapsamaktadır. 65 kişiye ilaveten isimleri dosyada olan futbol ailesi mensubu 3 kişi daha önceden PFDK'ya sevk edildiği için, bir kez daha sevk edilmedi'' bilgisine yer verildi. Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında yargılanan 71 kişiden 54'ünün futbol ailesi içinde yer aldığı, 9'u amatör toplam 39 futbolcu, 3 hakem, 7 teknik adam, 2 kulüp başkanı, 1 kulüp yöneticisi ve 2 lisanslı futbolcu temsilcisinin isminin iddianamede bulunduğu vurgulandı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise ismi geçen 97 kişiden 19'unun futbol ailesi içinde olduğu, 5'inin Sarıyer dosyası ile ortak olan bu kişilerin 5'i amatör 15 futbolcu, 2 antrenör ve 2 hakemden oluştuğu belirtildi. Açıklamada, şike ve teşvik primi iddiaları ilgili sistemli ve hassas çalışmalarını yürüten Türkiye Futbol Federasyonunun, ''Türk futboluna bulaşan şike ve yasa dışı bahis virüsünü kökten çözmek için Disiplin Kurulu'na sevklerde gösterdiği kararlı tutumun ve takipçiliğin sürdürüleceğine'' vurgu yapıldı. -SEVK EDİLEN KİŞİLERİN PROFİLİ- PFDK'ya sevk edilen kişilerin profili şöyle: Görevi Tedbirli Tedbirsiz Toplam -------------------- -------- --------- ------- Profesyonel Futbolcu 8 28 36 Amatör futbolcu 9 3 12 Teknik adam 3 5 8 Hakem - 4 4 Futbolcu temsilcisi - 2 2 Başkan 1 1 2 Kulüp yöneticisi 1 - 1 ----------------------------------------------------- TOPLAM 22 43 65