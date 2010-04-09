'Şike' soruşturmasında 5 tutuklama

T24 - "Futbolda şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak savcılık sorguları ardından Hamit Giray, Ahmet Günay, eski milli futbolcu Celil Sağır, Uğur Demirhan ve Servet Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.





"Futbolda şike" soruşturması kapsamında gün içinde gözaltında alınan ve sorguları tamamlanıp tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Sarıyer Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmelerinin edilmeleri ardından haklarında tutuklanmaları yönünde karar verilen isimler arasında eski milli futbolcu Celil Sağır da bulunurken, 4 kişi de savcılık sorguları ardından serbest bırakıldı.





Serbest bırakılanlar arasında bulunana eski Hatayspor başkanlarından Mehmet Şaşmaz, görev yaptığı süre içerisinde, camiaya leke getirecek hiçbir girişimde bulunmadıklarını belirterek, "Namusumla, şerefimle kulübü yönettim" dedi.







Şaşmaz: Namusumla, şerefimle kulübü yönettim







Hatayspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Şaşmaz, görev yaptığı süre içerisinde, camiaya leke getirecek hiçbir girişimde bulunmadıklarını belirterek, "Namusumla, şerefimle kulübü yönettim" dedi.





Şaşmaz, yaptığı açıklamada, şike soruşturması kapsamında, Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul'a götürüldüğünü ve Cumhuriyet Savcılığı'na vermiş olduğu ifade sonrasında serbest bırakıldığını söyledi.





Vicdanen rahat olduğunu ve savcılığa verdiği ifade sonrasında suçunun olmadığının anlaşıldığını anlatan Şaşmaz, şöyle konuştu:





"Hatayspor'da görev yaptığım süre içerisinde, camiaya leke getirecek hiçbir girişimde bulunmadım. Namusumla, şerefimle kulübü yönettim. Her zaman alnım ak ve başım diktir. Asla kulübümüze çamur getirecek bir davranışım olmamıştır. İki yıl önce sahamızda yaptığımız ve 1-0 kaybettiğimiz Tepecik Belediyespor karşılaşmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsız çıkmıştır. Telefon kayıtları incelenerek, benimle ilgili bir görüşmeye rastlanılmamıştır. Türk adaletine her zaman güvendim ve bir kez daha adalet yerini buldu."





Şaşmaz, yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu ve iftiraya uğradığını sözlerine ekledi.







Özgür Yıldırım tutuklanmıştı







Dün (8 Nisan 2010) gözaltına alındıktan sonra Sarıyer Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Özgür Y, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.





Sarıyer Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tekrar sorgulanan Özgür Yıldırım, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

