-ŞİKE SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 30.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın da bulunduğu 4 kişi Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, futbolcular İlhan Çelikay ve Can Arat ile eski hakemlerden Zafer Önder İpek emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan 4 kişi, daha sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.