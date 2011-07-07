-ŞİKE SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA DAHA İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılıkça mahkemeye sevkedilen kişilerden Selim Kımıl, Abdullah Karakuz ve Abdullah Eker tutuklandı. İstanbul'daki Beşiktaş Adliyesi'nde Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sorgulanan 3 şüpheliden Selim Kımıl'ın ''suç örgütü üyeliği'', Abdullah Karakuz ve Abdullah Eker'in de ''silah bulundurmak'' suçundan tutuklandıkları öğrenildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu ile sözleşmesi feshedilen eski Eskişehirspor Teknikdirektörü Bülent Uygun ve Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da olduğu tutuklu sayısı son tutuklamalarla birlikte 25 kişiye ulaştı.