-ŞİKE SORUŞTURMASINDA 25 KİŞİ ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçeli futbolcular Sezer Öztürk, Emmanuel Emenike, Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmeleri dondurulan Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun ile sportif direktörü Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişinin işlemleri tamamlandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait bir araçla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gönderilen şüpheliler, Çırağan Caddesi'ndeki bahçe kapısında indirilerek savcı ve hakimlerin kullandığı girişten adliye binasına alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye girişleri sağlanan şüphelilerden Bülent Uygun, basın mensuplarına yönelik olarak ''Adımızı çıkardılar, adımızı'' diye seslendi. Bu arada, hastanede tedavisi süren Fenerbahçe Spor Kulübü Aziz Yıldırım'ın da bugün savcılığa sevk edilebileceği bildirildi.