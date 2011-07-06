Şike soruşturmasında 15 kişi tutuklandı!

T24- Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 20 kişiden 15’i tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.













Alınan bilgiye göre, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesinde mahkemeye sevk edilen 20 kişiden Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Alt Yapı Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmesi dondurulan Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcu Ümit Karan, futbolcu Korcan Çelikay, Ahmet Çelebi, Yusuf Turallı, Abdullah Başak, Bülent İbrahim İşcen, Tamer Yelkovan, Mehmet Yenice, Sami Dinç ve Ali Kıratlı tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Mahkemeye sevkedilenlerden Doğan Ercan, Mehmet Şen, Cengiz Demiral ve Erdem Konyar serbest bırakıldı. Mahkeme ayrıca Yavuz Ağırgöl’ün yaş ve sağlık sebebiyle serbest bırakılmasına karar verdi.





Aziz yıldırım hakkında yakalama kararı





Soruşturmayı yürüten savcının talebi doğrultusunda Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mahkemenin kararı açıklamasının ardından tutuklama kararı çıkarılanların yakınları ve bir grup Fenerbahçe taraftarı mahkeme etrafında taşkınlık çıkarırken, sinir krizi geçirenler olduğu görüldü.