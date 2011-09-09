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Şike soruşturmasına 4 isim ifade verdi

Eski Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy ve futbolcu Koray Avcı Emniyet'te...

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında Kardemir Karabükspor Eski Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçe Basketbol Şubesi Sorumlusu Semih Özsoy, Fenerbahçe Ülker Basketbol Şube Direktörü Nedim Karakaş ve Şanlıurfaspor futbolcusu Koray Avcı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.



Tankut, Karakaş ve Avcı yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra Semih Özsoy da 2 saat sonra Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden ilk ayrılan Nedim Karakaş oldu. Karakaş, gazetecilerin sorularına " Organize bir şike olup olmadığını sordular. Ben de hayır dedim" diye yanıt verdi.

Tankut, gazetecilerin sorularına "Tanık olarak ifademe başvurdular" diye konuştu. Tankut, 'Emenike'nin transferiyle ilgili size soru soruldu mu?' şeklindeki soruya ise "Hayır hayır onlarla ilgili değil" diye yanıt verdi.


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