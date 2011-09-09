Şike soruşturmasına 4 isim ifade verdi

T24

Tankut, Karakaş ve Avcı yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra Semih Özsoy da 2 saat sonra Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.



Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden ilk ayrılan Nedim Karakaş oldu. Karakaş, gazetecilerin sorularına " Organize bir şike olup olmadığını sordular. Ben de hayır dedim" diye yanıt verdi.



Tankut, gazetecilerin sorularına "Tanık olarak ifademe başvurdular" diye konuştu. Tankut, 'Emenike'nin transferiyle ilgili size soru soruldu mu?' şeklindeki soruya ise "Hayır hayır onlarla ilgili değil" diye yanıt verdi.





