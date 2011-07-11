-ŞİKE SORUŞTURMASI TRABZON'DA TRABZON (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da kimliği açıklanmayan bir kişinin gözaltına alındığı, söz konusu kişinin şehir merkezinde bulunan evinde arama yapıldığı bildirildi. Şu anda Trabzonspor yönetiminde görev almadığı belirtilen bu kişinin, evinde yapılan aramanın tamamlanmasının ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi bekleniyor.