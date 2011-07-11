T24 LogoT24 Logo
Spor

ŞİKE SORUŞTURMASI TRABZON'DA TRABZON (A.A)

11 Temmuz 2011 15:09

-ŞİKE SORUŞTURMASI TRABZON'DA   TRABZON (A.A) - 11.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Trabzon'da kimliği açıklanmayan bir kişinin gözaltına alındığı, söz konusu kişinin şehir merkezinde bulunan evinde arama yapıldığı bildirildi. Şu anda Trabzonspor yönetiminde görev almadığı belirtilen bu kişinin, evinde yapılan aramanın tamamlanmasının ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24