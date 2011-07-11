Şike soruşturması Trabzon ve Beşiktaş'a da uzandı

T24 - Şike soruşturması kapsamında Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve federasyonun eski yöneticisi Levent Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmasının etkileri devam ederken; Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş'ın asbaşkanı Serdal Adalı'nın da, şike soruştumasında ifade vermeye çağrılması gözleri Beşiktaş Kulübü'ne çevrildi. Adalı'nın yanı sıra Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, kulübün eski menajeri Sinan Engin de ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılanlar arasında Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve İbrahim Akın da yer alıyor.



Şikede 2. dalga gözaltı listesinde 22 kişi var



Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı, yürütülen şike soruşturması kapsamında İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi'ne ifadeye çağrıldı. Halen yurtdışında bulunan Adalı'nın en geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor.



Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı, Siyah Beyazlı takım ile birlikte 4 Temmuz'da başlayan yurt dışı hazırlık kampına katılmıştı.



Yaklışık 1 haftadır Avusturya'nın Salburg kentine bağlı Leogang bölgesinde bulunan Adalı'nın adı son günlerde yürütülen "Futbolda Şike Soruşturması" nedeniyle ifade vermek için geçiyordu.



Bugün Beşiktaş'ı takip eden basın munsupları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Serdal Adalı, yarın ifade vermek için İstanbul'a gideceğini söyledi.



Basın mensupları ile yaptığı sohbette ifade vermesi ile ilgili konuya değinen Adalı, "Bana ifade vermem için bir süre önce emniyetten çağrı gelmişti. Ancak gidiceğim gün konusunda bilgi verilmedi. Avusturya'da takım ile birlikte olduğu için uygun bir zamanda İstanbul'a gitmeyi düşünüyordum. Son günlerde bu konu ile ilgili haberler ve spekülasyonlar var. Ben de bu spekülasyonların son bulması için yarın İstanbul'a gitmeye karar verdim. İfademi vereceğim".



Adalı ayrıca kendisi hakkında İstanbul Büyük Şehir Belediyespor oyuncusu İbrahim Akın'ı telefonla arayarak şike teklif ettiği iddialarına da sert yanıt verdi.



Adalı, "İbrahim hocamızın transfer etmek istediği bir futbolcuydu. Aynı zamanda biz futbolcu ile ilgilendiğimiz dönemde İstanbul Büyük Şehir Belediyespor bizim rakibimiz değildi. Ayrıca ben transfer etmek istiediğim bir futbolcuya para teklif edecek kadar aciz değilim" diye konuştu.



15 isim ifade verecek





Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, teknik direktör, kulüp yöneticisi, menajer ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 15 kişinin, ''şüpheli'' olarak ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldıkları öğrenildi.





Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından yürütülen futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilerinden Serdal Adalı, eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü menajeri Sinan Engin ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor futbolcularından İbrahim Akın'ın da aralarında olduğu 15 kişi, ''şüpheli'' olarak ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.





Bu kişilerden yurt dışında olanların emniyete gelmemeleri durumunda haklarında yakalama emri çıkartılacağı belirtilirken, yurt dışından gelenlerin de emniyete çağrılacakları ve daha sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne götürülerek savcı Berk tarafından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Takımlarıyla birlikte yurt dışında kampta olan Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ve futbolcu İbrahim Akın'ın ise kamp dönemi bitiminde gelmelerinin bir sakınca doğurmayacağı, bu kişilerin kamplarının bitmesiyle birlikte emniyete gidecekleri ifade edildi.





Savcı Berk'in, aralarında gözaltında tutulan 22 kişi dışında, 5 kişiyi daha ifade vermeye çağıracağı ve bu hafta bitimine dek şüphelilerin ifade alınması işlemini bitirmeye çalışacağı da öğrenildi.

Bu arada savcı Berk'in, geçen hafta İstanbul Nöbetçi 11 ve 14. Ağır Ceza hakimliklerince ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan 16 kişinin, serbest bırakılmasına 2 kişi dışında itiraz ettiği ve 14 kişinin tutuklanmasını istediği belirtildi.



