Şike soruşturması kulüpleri İMKB'de de vurdu

T24- Şike soruşturması borsada işlem gören büyük kulüplerin değerini düşürdü. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören futbol kulüplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un piyasa değeri 1 günde yaklaşık 406 milyon lira eridi.





Dün sabah başlatılan ''Futbolda Şike İddialarına'' yönelik soruşturma, soruşturmada adı geçen futbol kulüplerinin İMKB'de işlem gören hisselerini olumsuz etkiledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınmasının ardından bugün Fenerbahçe hisseleri yüzde 19,30 ile Borsa'da en çok değer kaybeden ikinci hisse olurken, Fenerbahçe Sportif'in piyasa değeri bir günde 343 milyon 750 bin lira eriyerek 1 milyar 781 milyon 250 bin liradan 1 milyar 437 milyon 500 bin liraya geriledi.





Soruşturmada adı geçen Trabzonspor hisselerinin günlük kaybı da yüzde 7'yi geçti. Hisselerin piyasa değeri ise 33 milyon 750 bin 10 lira azalarak 412 milyon 500 bin liraya indi.





Beşiktaş hisseleri ise günlük bazda yatırımcısına yaklaşık yüzde 7 oranında kaybettirdi. Kulübün İMKB'deki hisselerinin piyasa değeri de 27 milyon 599 bin 983 lira gerileyerek 382 milyon 400 bin liraya düştü.





Böylece İMKB'de işlem gören üç büyük takımın hisselerinin piyasa değeri bir günde 406 milyon lira eridi.





İMKB'de spor endeksi de bugün günlük bazda yüzde 10,85 oranında değer yitirdi.



