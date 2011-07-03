T24 - Türkiye'yi sarsan "futbolda şike soruşturması" dünya basınında da yer buldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltına alınması geniş yankı bulurken, Türkiye'de üst düzey yöneticilerin ilk defa böyle bir operasyonla karşılaştıkları belirtildi.



İşte dünya basınında yer alan bazı haberler:



AP: Süper Lig’in şampiyonu Fenerbahçe’nin başkanına gözaltı

Associated Press haber ajansı, futbolda şike iddiası kapsamında başlatılan soruşturmada 30’dan fazla kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerin arasında en dikkat çeken ismin Süper Lig’in son şampiyonu Fenerbahçe’nin Başkanı Aziz Yıldırım olduğunu belirtti.



Gözaltına alınanlar arasında çeşitli kulüplerden yöneticiler ve futbolcularında olduğuna dikkat çekildi:



En son gözaltına alınan isimler arasında Karabükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Nijerya milli takımının futbolcusu Emmanuel Emenike'de bulunuyor. Nisan ayında holiganlık ve şikeyle mücadele etmek için kabul edilen yeni yasa kapsamında, futbolda şike suçlamasından 12 yıl kadar hapis cezası verilebiliyor.

AFP: Futbol camiasının üst düzey yöneticileri ilk kez gözaltına alındı



Geçen yıl başlatılan futbolda şike soruşturmasında, ilk kez üst düzey yöneticilerin gözaltına alındı.



Polis, yaptığı baskınlarda 30’dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Bu sabah, Fenerbahçe’nin Başkanı Aziz Yıldırım ve kulübün AS Başkanı Şekip Mosturoğlu gözaltına alındı.



Gözaltına alınan diğer önemli isimler arasında Eskişehirspor’un sportif direktörü Ümit Karan’da bulunuyor. Soruşturma Ankara’da da sürerken, Gençlerbirliği’nde forma giyen Serkan Çalık ve Ankaragücü’nün kalecisi Serdar Kulbilge’de gözaltına alındı. Her iki futbolcu milli takım kadrosunda yer alıyor.



Polis, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tesislerinde aramaların devam ettiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında Sivasspor’un Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Fenerbahçeli Emre Belözoğlu’nun kuzeni İzmir’de sorgulanıyor.



En üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasına ateş püsküren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, "Bu açıkça bir polis devletinin göstergesidir" yorumunu yaptı.

GOAL.COM: Şampiyon Fenerbahçe’ye şike skandalı şoku



Goal.com, HaberTürk spor servisine dayandırdığı haberinde, aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu futbol camiasının üst düzey isimlerinin gözaltına alındığını duyurdu:



İstanbul polisi bu sabah erken saatlerde birçok noktada operasyon başlatırken, gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçe AS Başkanı Şekip Mosturoğlu’da bulunuyor. Ayrıca, Trabzonspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Sivasspor’da da gözaltılar yaşandı.







Polisin sürdürdüğü soruşturmada daha fazla kulübün ismi geçerken, soruşturmaların yöneldiği yönetici ve futbolcuların isimleri verilmedi.

XINHUA: 15 şehirde “futbol şikesi” operasyonu



Çin haber ajansı Xinhua, “futbol şikesi soruşturması kapsamında 15 şehirde operasyon düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını” duyurdu:



En dikkat çekici gözaltılar, başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alındığı Fenerbahçe’de yaşandı.



Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kazandığı geçen sezon yapılan maçları kapsayan soruşturmada şu ana kadar 40’tan fazla gözaltı var.





