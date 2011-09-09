Şike soruşturması basketbola uzadı

T24 - Eski Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy, Fenerbahçe Ülker Basketbol Şube Direktörü Nedim Karakaş ve futbolcu Koray Avcı Emniyet'te ifade verdi.



Şike soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Eski Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy ve Şanlıurfasporlu futbolcu Koray Avcı Emniyet'e gelerek ifade verdi.



Fenerbahçe Ülker Basketbol Şube Direktörü Nedim Karakaş da, futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi.



İfade verme işleminin ardından emniyetten ayrılan Karakaş, şike soruşturmasıyla ilgili ifadesinin alındığını söyledi. Karakaş'tan birkaç saat sonra Semih Özsoy da emniyetten ayrıldı.





Tankut: Tanık olarak dinlendim



Eski Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, kendisine telefonla ulaşan AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyete tanık olarak çağrıldığını, bazı iddialara yönelik bilgilerine başvurulduğunu söyledi. Tankut, konuyla ilgili başka açıklama yapmayacağını kaydetti.





31 kişi tutuklandı



3 Temmuz'da başlayan şike soruşturmasında bugüne kadar 31 kişi tutuklandı.





