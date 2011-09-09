T24 LogoT24 Logo
Spor

Şike soruşturması basketbola uzadı

Eski Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy, Fenerbahçe Ülker...

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Eski Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy, Fenerbahçe Ülker Basketbol Şube Direktörü Nedim Karakaş ve futbolcu Koray Avcı Emniyet'te ifade verdi.

Şike soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Eski Karabük Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy ve Şanlıurfasporlu futbolcu Koray Avcı Emniyet'e gelerek ifade verdi.

Fenerbahçe Ülker Basketbol Şube Direktörü Nedim Karakaş da, futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi.

İfade verme işleminin ardından emniyetten ayrılan Karakaş, şike soruşturmasıyla ilgili ifadesinin alındığını söyledi. Karakaş'tan birkaç saat sonra Semih Özsoy da emniyetten ayrıldı.


Tankut: Tanık olarak dinlendim

Eski Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, kendisine telefonla ulaşan AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyete tanık olarak çağrıldığını, bazı iddialara yönelik bilgilerine başvurulduğunu söyledi. Tankut, konuyla ilgili başka açıklama yapmayacağını kaydetti.


31 kişi tutuklandı

3 Temmuz'da başlayan şike soruşturmasında bugüne kadar 31 kişi tutuklandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24