Şike skandalında Türkiye'den 79 maç 66 şüpheli var

AB polis teşkilatı Europol futbol tarihinin en büyük şike skandalını ortaya çıkardı. Dünya genelinde 680 maçtan bahsedilirken, ayrıntısı açıklanmayan listede Türkiye'den de 79 maç yer alıyor.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı ‘Europol’, bugüne kadar eşi görülmeyen bir şike furyasının, dünya futbolunu sardığını açıkladı.

Kurumun açıklamasına göre, daha önce görülmemiş düzeylerde şike faaliyeti tespit edildi.

Araştırmaya göre, dünya genelinde 680 maçta şike yapılmış olabilir ve Türkiye'de de 79 maçta şike olduğu ifade ediliyor. Europol Başkanı Rob Wanwright, soruşturmanın zarar görmemesi için şike olaylarına katılan kulüp ve futbolcuların isimlerini açıklamadı.

Konuyla ilgili soruşturmasını sürdüren Europol, aralarında Dünya ve Avrupa Kupası eleme grubu maçlarıyla, Şampiyonlar Ligi maçlarının bulunduğu 380 şüpheli maç tespit etti. Afrika, Asya, Güney ve Orta Amerika dikkate alındığında şüpheli maç sayısı 680'i buluyor.

15'den fazla ülkeden aralarında oyuncu, kulüp yöneticisi ve müsabaka yetkililerinin de bulunduğu 425 kişinin şike olaylarına karıştığı tahmin ediliyor.



Türkiye'den 79 maç



Avrupa basınında yer alan haberlere göre, bahis şikesi tespit edilen maçlardan 79'u Türkiye, 70'i Almanya ve 41'i de İsviçre'de oynandı.

Soruşturma kapsamında 50 kişi tutuklanırken, 80 kişi için de arama emri çıkarıldı. Türkiye'den de 66 kişinin şüpheli konumunda olduğu belirtiliyor.

Halen soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer, bu nedenle şüphelilerin isimlerini açıklamaktan kaçınıyor.



Asya'dan yönetiliyor



Konuyla ilgili basının karşısına çıkan Europol Başkanı Rob Wainwright, bulgulara göre Singapur merkezli bir suç örgütü şike olaylarında büyük rol oynadığını söyledi ve Avrupa'daki şike olaylarının da bu merkezden yönetildiğini belirterek, bunun kendileri için bir ilk olduğunu dile getirdi.

Basın toplantısında, "Avrupa futbolu için kara bir gün" diyen Wainwright, "Bu alanda tüm zamanların en büyük yolsuzluğunun yapıldığını tespit ettik" dedi.

'100 BİN EURO RÜŞVET'

Wanwright, Singapur'daki mafyanın bazı maçlarda şikeye dahil olan futbolcu ve yetkililere 100 bin Euro'ya kadar para ödediğini belirtti.