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Şike savcısı Mehmet Berk'in kardeşine 'FETÖ'den gözaltı

Futbolda Şike soruşturmasının savcısı Mehmet Berk, meslekten ihraç edilmişti

25 Kasım 2016 23:39

Futbolda Şike soruşturmasının savcısı, meslekten ihraç edilen eski özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in kardeşi Ramazan Berk, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ‘imamı' olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

'FETÖ'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ismini açıkladığı polis ‘imamı' olduğu öne sürülen Ramazan Berk ile ‘Abi' olduğu iddia edilen 3 polis gözaltına alındı.
 

7'si emniyet müdürü 32 şüpheli hakkında gözaltı

 

'FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, geçtiğimiz Çarşamba günü 7 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 7 komiser, 7 polis memuru, 10 sivil olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

O şüpheliler arasında, birinci sınıf emniyet müdürü İsmail Boşnak, ikinci sınıf emniyet müdürü Turan Odabaş, üçüncü sınıf emniyet müdürleri Efkan Hocaoğlu, Ali Barlas, Tuncay Felek, Ali Öz, dördüncü sınıf emniyet müdür Halid Serdar Uçan ile Şuayip Öğdür'de bulunuyor.

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