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Şike savcısı mahkeme kararına itiraz etti

Savcının itirazının yanı sıra sanıkların bazıları da mahkemenin kararına itiraz etti

04 Temmuz 2012 15:37

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin şike davası ile ilgili kararına, duruşma savcısı Ufuk Ermertcan itiraz etti. Savcı Ufuk Ermertcan, kararı temyiz ettiğini belirten “süre tutum" (müddet-i muhafaza) dilekçesini mahkemeye sundu. Savcı Ermertcan, mahkemenin gerekçeli karardan sonra itirazının gerekçesini de belirteceğini kaydetti.

Savcının itirazının yanı sıra sanıkların bazıları da mahkemenin kararına itiraz etti.

Dava sonunda 7 ay 15 gün hapis cezası alan futbolcu Ümit Karan’ın avukatı Ayhan Sağıroğlu da mahkemeye “süre tutum" dilekçesini sundu. Sağıroğlu da, gerekçeli kararın ardından itirazlarının gerekçelerini sunacağını bildirdi.

Kararda 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın avukatı Serhat Çetin de mahkeme kararına itiraz etti.

Avukat Savaş Adalet de, 1 yıl 3 ay hapis alan kaleci Korcan Çelikay ile 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırılan İskender Alın adına karara itiraz etti.

Şike davasında 48 sanık ceza alırken 44 sanık ise beraat etmişti.

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