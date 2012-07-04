Şike savcısı mahkeme kararına itiraz etti

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin şike davası ile ilgili kararına, duruşma savcısı Ufuk Ermertcan itiraz etti. Savcı Ufuk Ermertcan, kararı temyiz ettiğini belirten “süre tutum" (müddet-i muhafaza) dilekçesini mahkemeye sundu. Savcı Ermertcan, mahkemenin gerekçeli karardan sonra itirazının gerekçesini de belirteceğini kaydetti.

Savcının itirazının yanı sıra sanıkların bazıları da mahkemenin kararına itiraz etti.

Dava sonunda 7 ay 15 gün hapis cezası alan futbolcu Ümit Karan’ın avukatı Ayhan Sağıroğlu da mahkemeye “süre tutum" dilekçesini sundu. Sağıroğlu da, gerekçeli kararın ardından itirazlarının gerekçelerini sunacağını bildirdi.

Kararda 1 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırılan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın avukatı Serhat Çetin de mahkeme kararına itiraz etti.

Avukat Savaş Adalet de, 1 yıl 3 ay hapis alan kaleci Korcan Çelikay ile 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırılan İskender Alın adına karara itiraz etti.

Şike davasında 48 sanık ceza alırken 44 sanık ise beraat etmişti.