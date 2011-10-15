'Şike' savcısı dosyaları incelemeye aldı

T24 - Şike soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Berk'in, geçen hafta istettiği Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun raporunu incelemeye aldığı öğrenildi.





Futboldaki şike ve teşvik soruşturmasında sürpriz gelişme yaşandı.



Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in, Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun hazırladığı 117 sayfalık inceleme raporunu geçen hafta istettiği ortaya çıktı.



Soruşturma kapsamında halen cezaevinde tutuklu bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler; İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı, Teknik Direktör Tayfur Havutçu gibi spor adamlarını yakından ilgilendiren gelişmenin, iddianamenin hazırlanma aşamasına denk gelmesi dikkat çekici bulundu.



Milliyet'in haberine göre, Futbol Federasyonu'ndan resmi yazı ile Etik Kurulu raporunu talep eden ve geçtiğimiz günlerde raporu incelemeye alan savcı Berk'in, tamamı kamuoyuna açıklanmayan saptamalar ve öngörülen yaptırımlarla ilgili bilgi edinmeyi amaçladığı ileri sürüldü.



Savcı Berk'in önümüzdeki günlerde mahkemeye sunması beklenen iddianameyi hazırlarken, Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun adı geçen şahıslarla ilgili nasıl bir yorumda bulunduğunu da öğrenmek istediği iddia edildi. Etik Kurulu raporunun iddianame aşamasında nasıl değerlendirileceği ve nasıl bir etkide bulunabileceği ise merak konusu oldu.



Bilindiği gibi Federasyonda oluşturulan ve sadece Etik Kurulu üyelerinin girebildiği kozmik odada 19 gün süren bir inceleme sonrası hazırlanan rapor doğrultusunda tutuklu bulunan 17'si kulüp yöneticisi tedbirli, 35 kişi ise tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmiş, ancak haklarında şu ana kadar herhangi bir disiplin işlemi yapılamamıştı.

Savunma hakları yoktu



Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar 15 Ağustos tarihinde düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunun merakla beklediği şike iddialarına yönelik Etik Kurulu kararını açıklarken, suçlanan şahıs ve kurumların "savunma hakkını kullanamadığı" gerekçesiyle, gelinen noktada soruşturmada adı geçen kulüplerle ilgili herhangi bir cezai yaptırım uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etmişti.



Aydınlar, iddianame hazırlandıktan sonra kurulu tekrar göreve çağıracağını söylemiş, ancak daha sonra şike ve teşvik kararının sezon sonunda alınacağını açıklamıştı.



