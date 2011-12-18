Şike savcısı da polis kamerasında

T24-

Mosturoğlu, Yıldırım’ı arayıp bilgi verdi



Dosyadan: ‘İllegal girişimlerde bulundukları anlaşılmıştır’



O soruşturma neydi?



Hürriyet'in haberine göre, Almanya Bochum Savcılığı’nın gönderdiği belgeler üzerine Türkiye’deki şike soruşturmasını yürüten dönemin Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Fazıl Arslanalp’in, İstanbul özel yetkili savcılığın yürüttüğü şike soruşturmasında kameralı polis takibine takıldığı ortaya çıktı. Görüntüler, polisin şikeye ilişkin soruşturma fezlekesinde yer aldı.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la Fenerbahçe Kulübü’nde görüşen ve bu görüşmeden sonra Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’le Todori Tesisleri’ne geçerek yemek yiyen Arslanalp’le ilgili dosyada, “X şahsın Cumhuriyet Savcısı Fazıl Arslanalp olduğunun değerlendirildiği” bilgisine yer verildi.Fezlekedeki iddiaya göre geçen yaz, Bakırköy Başsavcıvekili olarak atanan Fazıl Arslanalp, Sarıyer’de şike soruşturmasını yürüttüğü dönem olan 5 Nisan 2011 günü Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nu arayarak, Almanya’dan bazı belgelerin geldiğini söyledi ve avukat Sami Dinç’in yanına gelmesini istedi. Dinç, savcıyla görüştü, ardından bu görüşmeyi Mosturoğlu’na aktardı.Mosturoğlu da Aziz Yıldırım’ı arayıp aldığı bilgileri verdi. Bu görüşmelerin ardından Fazıl Arslanalp, 2 Mayıs 2011 günü Aziz Yıldırım’ı Fenerbahçe Spor Kulübü’nde ziyaret etti.Bu görüşmede Mosturoğlu ve Dinç de hazır bulundu. Görüşme sonrasında Arslanalp, Mosturoğlu ve Dinç kulüpten birlikte çıkarak F.Bahçe Todori Tesisleri’ne gitti ve burada yemek yedi. Aziz Yıldırım ise bu yemeğe Arslanalp’la birlikte görünmemek için katılmadı. 18 Mayıs 2011 günü Arslanalp, Dinç’le Tarabya’da görüştü.Bu görüşmeyle ilgili de Dinç, Mosturoğlu’na bilgi verdi. Bu görüşme trafiği telefon dinlemesine yansıdı ve kamerayla kayıt altına alındı. Dosyada, “Soruşturmamız kapsamında yapılan çalışmalarda Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’in Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen şike soruşturmasını etkileme amacıyla birtakım illegal girişimlerde bulundukları anlaşılmıştır” deniliyor.Savcı Fazıl Arslanalp, Bochum Savcısı Andreas Bachmann’ın verdiği 600 sayfalık belge ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma üzerine 2009 yılı yaz aylarında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma 2010 yılının mart ayında operasyona dönüşmüştü. Bu operasyonda aralarında eski Galatasaraylı futbolcular Arif Erdem ve Fatih Akyel’in de bulunduğu 71 kişi gözaltına alınmıştı. Savcı Arslanalp’in hazırladığı iddianamede sanıkların uluslararası bahis ticareti yapan bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’de oynanan bazı futbol karşılaşmalarıyla ilgili manipülasyon yapılması eylemine karıştıkları iddia edilmişti. Dava, Beyoğlu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.