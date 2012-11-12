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Şike savcısı Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu

Aziz Yıldırım hakkında şike soruşturmasını yürüten savcı aleyhinde konuştuğu iddiasıyla daha önce soruşturma başlatılmıştı

12 Kasım 2012 19:27

''Futbolda Şike'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, aleyhinde konuştuğu iddia edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu.

Aziz Yıldırım hakkındaki soruşturmayı yürüten Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Ümit Hulusi Koçal, ''şike'' soruşturmasını yürüten ve daha sonra Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Mehmet Berk'i müşteki sıfatıyla ifadeye çağırdı. Kadıköy Adliyesi'nde savcıya ifade veren Mehmet Berk'in, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.
 
''Futbolda şike'' iddialarına ilişkin dava kapsamında 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Aziz Yıldırım hakkında, katıldığı bir televizyon programında, şike soruşturmasını yürüten savcı aleyhinde konuştuğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
 
Yıldırım, söz konusu soruşturma kapsamında savcı Ümit Hulusi Koçal'a ifade vererek hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.
 

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