Şike raporunda Başkanlar da listede

Hatayspor - Tepecik BLD.

Bingöl BLD - D. Kayapınar

Sonucu belliymiş!

Dolandırılan dolandırıcı



İzmir - Ankara Demir

İddialara ne dediler?

Recep’in arkasında dağ gibi Cavcav var

Hiçbirini tanımıyoruz

Beni bilirler

Konu kapanmıştır!

Çok rahatsızım

Zan altında bırakmayın



Raporda, buradaki başkanlara 20 bin Euro ödemeyi kararlaştırdıkları belirtildi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, raporda yer almamasına rağmen, Hatay’ın başkanlığını Mehmet Şaşmaz, Tepecik Belediye’nin başkanlığını ise Temel Eyüboğlu yapıyorduAnte Sapina (Şikeyi organize eden ve para yatıran), Erdem (Türkiye’den maniple uygulayıcı), Oğuz (Türkiye’den maniple uygulayıcı), Hatayspor ve Tepecik Bld. kulüp başkanlarıÖdenilen para, bahis rakamı ve bahis şirketi : Henüz tespit edilemediErdem ve Oğuz’u Türkiye’ye gönderen Ante Sapina, en azından bir futbol maçını kendi istediği skor çerçevesinden maniple etmeyi kararlaştırmıştır. Sapina, hedeflediği skor bazında bahis oynamak ve haksız kazanç sağlamak istemiştir. Oğuz ve Erdem’i parayla donatan Ante Sapina, Türk futbolcularının ve futbol lobisini maniple etmeyi hedeflemiştir. Erdem, Oğuz ve Ante Sapina, bu durumdan Hatayspor ve Tepecik Belediyespor kulüp başkanlarına 20 bin Euro ödemeyi kararlaştırmıştır. Bunun dışında Ante Sapina’nın başka karşılaşmalarla ilgili de özel istekleri hakkında görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir. Bununla daha yüklü miktarlarda yeni bahisler oynamayı planlamıştır. Bu planlanan diğer bahisler küçük problemler nedeniyle uygulanamamış ancak yine de bağlantılar aktif kalmıştır.NOT: Raporda belirtmemesine rağmen o dönemde Hatayspor’un başkanlığını Mehmet Şaşmaz, Tepecik Belediyespor’un başkanlığını da Temel Eyüboğlu yapıyordu.Deniz Çelik (Bahis oyuncusu), Kartalsporlu bir yönetici, Serkan Gündoğan (Kartalspor futbolcusu).Futbolcu Serkan Gündoğan, Kartalsporlu bir yöneticinin onayıyla Deniz Çelik’e danışmıştır ve 25 bin Euro ödenmesi karşılığında bu maçı satmaya hazır olduğunu belirtmiştir.Bu maç sonuç itibariyle maniple edilmemiştir, ancak bu kaynak üzerinden Deniz Çelik kısa süre sonra Kartalspor’un ‘çok özel’ maç skor bilgilerine ulaşabilmesinin yolu açılmıştır.Ante Sapina (Şikeyi organize eden), Marijo Cvartak (Pay sahibi), Erdem (Sapina’nın, İngitere’de ki Samvo Bahis bürosundan Joseph Chang emrinde arabulucu), Diyarbakır Kayapınar Kaptanı ve 5 futbolcusu, Bingöl Belediyespor’un 3 futbolcusu.30 bin Euro.36 bin 500 Euro, Diyarbakır Kayapınar’ın galibiyetine 29 bin Euro, maçta 3 gol atılmasına yatırılmış ‘Over 2,5’Bahis kaybedildi.Sapina tarafından görevlendirilen Erdem, Diyarbakır Kayapınar takımının kaptanına, Sapina’dan alınan 30 bin Euro’nun hazır olduğunu belirtmiştir. Ancak Erdem, Sapina’nın istediği sonucu, rüşvet alan oyunculara iletemediğinden, maç 1:0 ev sahibi takımın galibiyeti ile sonuçlanmış ve bahse yatırılan paralar kaybedilmiştir.Ankaraspor-Bursa maçının maniple edilmiş skoru, bir futbolcu tarafından, başlama düdüğünden 10 dakika önce bahisçi Dede’ye iletildiği bildirildi. Bunun üzerine Türkiye’deki arabulucular ve Dede ile Deniz Çelik de, Bursaspor galibiyetine 10’ar bin Euro yatırdı.Birol Dede (Bahis Alıcı ve Arabulucu), Deniz Çelik (Bahis oyuncusu), Ercan Gökhan (Bahis alıcı), Tuna Akbulut (Bahis alıcı), Marijo Cvartak ve kimliği tespit edilememiş bir futbolcu ya da eskiden futbol oynamış bir kişi, Şike parası: Tespit edilemedi.10 bin Euro Deniz Çelik (Ercan Gökhan üzerinden yatırmış) ve 10 bin Euro Birol Dede.Deniz Çelik 18 bin 500 Euro, benzer miktarı Birol Dede de kazanıyor .Bet 3000 (Şirketin sahibi bir Alman ve yer Cebelitarık’ta bir bahis bürosu)Bu karşılaşma esnasında Birol Dede’den aldığı bilgileri değerlendiren Deniz Çelik, maç oynanırken Bet 3000 isimli büro üzerinden direkt 10 bin Euro yatırıyor ve 18 bin 500 kazanıyor. Takip altındaki telefon görüşmeleri de bu durumu doğrulamaktadır. Karşılıklı yapılan görüşmelerde, maniple edilmiş skorun, bir oyuncu tarafından direkt Birol Dede’ye maçtan 10 dakika önce aktarıldığı tespit edilmiştir. Türkiye’deki arabulucular ve Dede ile Çelik de 10 bin Euro’yu Bursa’nın galibiyetine yatırmıştır.Bahis çetesinde yer alan Ante Sapina ve Cvarnak, sürekli temasta oldukları, ancak sevmedikleri Deniz Çelik’e yanlış tüyolar vererek kaybetmesini sağlıyor. Türkiye içerisindeki maçlarda da bu gerçekleşiyor. Çelik adı, dosyaya “Dolandırılan dolandırıcı” olarak geçiyor.Olaya Karışanlar: Nurettin Günay (Maniple edici ve Bahis oyuncusu), Erkan Ergün (Arabulucu ve ipucu veren ), Ante Sapina (Bahis oyuncusu ve hilekâr), Marijo Cvartak (Bahis oyuncusu ve hilekâr), Deniz Çelik (Bahis oyuncusu ve sahtekârlığa maruz kalan hilekar), Paulus Rooij (Bahis alıcı-Hollanda), Şenol Dede (Bahis oyuncusu), Tuna Akbulut (Bahis oyuncusu) ve her iki takımın bazı futbolcularıŞike için para ödenmiş, ancak rakam bilinmiyor.Toplam yatırılan 100.000 Euro175.000 Euro-Bahis şirketi Asya’da bir bahis bürosu.Bu karşılaşma ile ilgili şike skandalı, ya şike çetesi tarafından organize edildi ya da maçın maniple edileceği bilgisi üzerine çete harekete geçmiştir.Nurettin Günay ve Marijo Cvartak arasında geçen bir telefon konuşmasında, Nurettin Günay maç skorunun, maç öncesi kesinleştiğini ve kendisinin bu anlaşmaya direkt dahil olduğunu, futbolcularında direkt satın alınarak paralarının ödendiğini söylediği kayıt altına alınmıştır.Olaya Karışanlar : Deniz Çelik (Bahis oyuncusu ve dolandırılan dolandırıcı), Ante Sapina (Bahis alıcısı ve dolandırıcı), Marijo Cvartak (Bahis alıcısı ve dolandırıcı), Nurettin Günay (Manipüle eden ve bahis oyuncusu), Joseph Chang (Bahis alıcısı-İngiltere Samvo Bahis Bürosu), Erkan Ergün (Türkiye’den Arabulucu)30 bin Euro Sapina ve Cvartak, Deniz Çelik’e kaybettirerek kazanıyor, 13 bin 500 Euro Cvrtak ve Sapina, Londra üzerinden kazanıyor ama kar edemiyor. 30 bin Euro-Deniz Çelik kazanıyor ama kar edemiyor.Telefon görüşmelerinde İspanya’da bulunan Deniz Çelik, Mario Cvrtak’ı çok kez arayarak, Asya üzerinden 200 bin Euro’luk bahse girmek istediğini belirtmiştir. Edinilen bilgilere göre Türkiye’de olan maniple olaylarını yakından takip edebilen ve haberdar olan Deniz Çelik’in, yüksek rakamlara dayanan bahis paralarını yatırmak istediği ve üstelik bu oyunun canlı bahsine de ilgi duyduğu ortaya çıkmıştır. Deniz Çelik’in bu maçın maniple edileceğini öğrendiği ve şike olayına karıştığı tespit edilmiştir.Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, kulüple ilgili şike iddiasının MİLLİYET’te yazmasını üzülerek öğrendiğini belirtti. Cavcav, “32 yıllık futbol yaşamımda ne şikeye şahit oldum, ne de şike girişiminde bulundum” dedi. Kalecileri Recep Öztürk’ün yüksek oranda bahis oynadığı iddiasını da kabul etmeyen Cavcav, “Recep damadımız. Öz kardeşimin kızıyla evli. Allah herkese onun karakterinde bir oyuncu nasip etsin. Böyle bir ihtiyacı yok. Onun arkasında dağ gibi İlhan Cavcav var” ifadelerini kullandı.Trabzonspor yönetimi kulüp internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada “Şike belgesini ortaya koyan haberde kulübümüzün adının da yer alması bizleri fazlasıyla rahatsız etmiştir. Haberde adı geçen kişilerle kulübümüzün hiçbir bağlantısı olmadığı gibi, bu kişileri kulübümüzden tanıyan veya görüşen hiçbir çalışanımız, futbolcumuz veya görevlimiz bulunmamaktadır” görüşleri yer aldı.Bu sezon Konyaspor’da görev yapan kaleci Recep Öztürk, bahis ve şike soruşturmasıyla ilgili, “15 yıldır Türk futbol camiasına hizmet ediyorum. Beni tanıyanlar böyle bir olayın içerisinde olmayacağımı çok iyi bilirler” dedi. Böyle çirkin bir olayda adının geçmesinden dolayı üzüntü duyduğunu ve yasal yollara en kısa sürede başvuracağını ifade eden Öztürk, “Böyle iddialarla beni zan altında bırakanlar telefon kayıtlarımı ve banka hesaplarımı incelediklerinde suçsuz olduğumu göreceklerdir” ifadesini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Göksel Gümüşdağ, iddialarla ilgili NTV Spor’a konuştu. Gümüşdağ, “Haberin bu şekilde verilmesi bizi hayretler içinde bıraktı. Manşetten verilen haberle ilgili başkan olarak bu açıklamayı yapmalıydım. Biz Arif Erdem, Erman Kılıç ve Hasagiç’in bu olayın içinde olduklarını düşünmüyoruz. Mahmut Özgener ile görüştüm ve bu işin hızlandırılması için talepte bulundum. Bochum Savcılığı’nın muhatabı Futbol Federasyonu’dur. Biz bu habere gülüp geçtik. Bu konu bizim için kapanmıştır” dedi.Bahis iddiasında adı geçen Arif Erdem, “İddialar çok komik” ifadesini kullandı. Erdem, “Böyle bir haber yapılması düşündürücü. İnsan onuruyla yaşar. Ben de onun için yaşarım. Dilin kemiği yok. O maçı da hatırlıyorum. Gençlerbirliği de düşme potasındaydı. Böyle birşey içinde anılmaktan çok rahatsızım. Gazetede okuduğumuz kadarıyla 50 bin sayfa varmış telefon kayıtları... 50 bin değil, 550 bin sayfa getirseler benim ismimi yine bulamazlar. Biz bu tarz haberlerle sevinecek, üzülecek insanlar değiliz” dedi.Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu, kimsenin bir camiayı yıpratmaya ve zan altında bırakmaya hakkı olmadığını söyledi. Akıncıoğlu, “Bu iddianın ortaya atılması kınanacak durum. Devre arasında iddiası olmayan turnuvayla ilgili konu. Forma giyme şansı bulamayan futbolcularla, yedeklerin ağırlıklı olarak denendiği turnuvada şike yapıldığı iddiaları ortaya atılıyor. Bunları iyi tahlil etmek gerekiyor” dedi.