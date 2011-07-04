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Spor

Şike operasyonunda gözaltına alınanların listesi!

50’ye yakın kişinin gözaltına alındığı şike soruşturmasında bugün de gözaltılar oldu. Giresunspor basın sözcüsü ve bazı gazetecilerin de aralarında b

04 Temmuz 2011 03:00

T24 - 50’ye yakın kişinin gözaltına alındığı şike soruşturmasında bugün de gözaltılar oldu. Giresunspor basın sözcüsü ve bazı gazetecilerin de aralarında bulunduğu 8 kişi daha gözaltına alındı.   

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Gazeteciler de gözaltına alındı

Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor basın sözcüsü Fatih S. ve gazeteciler C.S, A.Ş, M.Y, M.E, Giresunspor Taraftarlar Derneği üyeleri S.K, H.K ve S.E'nin evlerine sabah saatlerinde polis tarafından operasyon düzenlendi.  

Gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların buradaki ifadeleri sürüyor.  

Diğer yandan olayla ilgili Giresunspor Taraftarlar Derneği üyesi E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.  

Giresunspor Kulüp Başkanı Ömür Ülkü, kulübün eski genel kaptanı Hakan Karaahmet ile Giresunspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özden Tütüncü dün gözaltına alınmış, buradaki işlemlerin ardından İstanbul'a götürülmüşlerdi. 


Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı isimler şöyle:

Aziz Yıldırım (Fenerbahçe Başkanı)
Şekip Mosturoğlu (Fenerbahçe Asbaşkanı)
Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Başkanı)
Tamer Yelkovan (Fenerbahçe Muhasebe Müdürü)
Abdurrahman Yakut (Eski Diyarbakırspor Başkanı)
Bülent Uygun (Eskişehirspor Teknik Direktörü)
Ümit Karan (Eskişehirspor Sportif Direktörü)
Mahmut Boz (Gençlerbirliği)
Korcan Çelikay (Sivasspor)
Mehmet Yıldız (Sivasspor/Eskişehirspor)
Sezer Öztürk (Eskişehirspor/Fenerbahçe)
Emenike (Karabükspor/Fenerbahçe)
Serkan Çalık (Almanya'dan Türkiye'ye çağırıldı)
Ömer Ülkü (Giresunspor Başkanı)
Hakan Karaahmet
Özden Tütüncü
Fatih S.
Ali Kıratlı
Bülent İşcan
Olgun Peker (Eski Giresunspor Başkanı)
Levent Eriş (Adanaspor Teknik Direktörü)
Serdar Berkin (Adanaspor Teknik Direktörü Yardımcısı)
Volkan Bahçekapılı (Emre Belözoğlu'nun yiğeni)
Erman Ertaş (Altay Genel Müdürü)
Tarık Özartan
Beşir Acar (Mersin İdmanyurdu Asbaşkanı) 
Murat Tanış (Mersin İdmanyurdu tribün lideri)

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