Şike operasyonunda gözaltına alınanların listesi!

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Gazeteciler de gözaltına alındı



Bank Asya 1. Lig takımlarından Giresunspor basın sözcüsü Fatih S. ve gazeteciler C.S, A.Ş, M.Y, M.E, Giresunspor Taraftarlar Derneği üyeleri S.K, H.K ve S.E'nin evlerine sabah saatlerinde polis tarafından operasyon düzenlendi.Gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların buradaki ifadeleri sürüyor.Diğer yandan olayla ilgili Giresunspor Taraftarlar Derneği üyesi E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.Giresunspor Kulüp Başkanı Ömür Ülkü, kulübün eski genel kaptanı Hakan Karaahmet ile Giresunspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özden Tütüncü dün gözaltına alınmış, buradaki işlemlerin ardından İstanbul'a götürülmüşlerdi.Aziz Yıldırım (Fenerbahçe Başkanı)Şekip Mosturoğlu (Fenerbahçe Asbaşkanı)Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Başkanı)Tamer Yelkovan (Fenerbahçe Muhasebe Müdürü)Abdurrahman Yakut (Eski Diyarbakırspor Başkanı)Bülent Uygun (Eskişehirspor Teknik Direktörü)Ümit Karan (Eskişehirspor Sportif Direktörü)Mahmut Boz (Gençlerbirliği)Korcan Çelikay (Sivasspor)Mehmet Yıldız (Sivasspor/Eskişehirspor)Sezer Öztürk (Eskişehirspor/Fenerbahçe)Emenike (Karabükspor/Fenerbahçe)Serkan Çalık (Almanya'dan Türkiye'ye çağırıldı)Ömer Ülkü (Giresunspor Başkanı)Hakan KaraahmetÖzden TütüncüFatih S.Ali KıratlıBülent İşcanOlgun Peker (Eski Giresunspor Başkanı)Levent Eriş (Adanaspor Teknik Direktörü)Serdar Berkin (Adanaspor Teknik Direktörü Yardımcısı)Volkan Bahçekapılı (Emre Belözoğlu'nun yiğeni)Erman Ertaş (Altay Genel Müdürü)Tarık ÖzartanBeşir Acar (Mersin İdmanyurdu Asbaşkanı)Murat Tanış (Mersin İdmanyurdu tribün lideri)