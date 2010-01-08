Şike olayını UEFA'ya Dereli İhbar etmiş

Türkiye ve Avrupa’yı sarsan futboldaki bahis ve çete manipülasyonlarından bir benzerinin, FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli’nin yönettiği Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında yaşandığı ortaya çıktı. Dereli’nin maçın Galli gözlemcisi ve Fransız temsilcisiyle birlikte bir tutanak tutarak durumu UEFA’ya bildirdiği öğrenildi.



Türkiye ve Avrupa, bahis - şike çetesinin manipülasyonları ile çalkalanırken, FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli ve ekibine bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi benzer teklifte bulunulduğu ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, futbol maçları üzerine iddaa oynanmaya başlandığı ilk yıllara denk gelen teklif, Dereli ve ekibi tarafından doğrulanırken, olayın orta çıkmasından sonra FIFA kokartlı hakemin derhal dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı ve o günlerde FIFA asbaşkanlığı görevini yürüten Şenes Erzik’i bilgilendirdiği kaydedildi. Dereli’nin maçın Gallerli gözlemcisi ve Fransız temsilcisiyle bir araya gelerek bir tutanakla durumu UEFA’ya iletildiği de kaydedildi.





Bozuk Türkçeli şahıs



Olayın 2005-2006 sezonunda Bratislava’da oynanan Artmedia Petrzalka- Celtic Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçı öncesi yaşandığı ifade edildi. Hakem ve UEFA delegasyonunun kaldığı otelin lobisinde oturan yardımcı hakem Alpaslan Dedeş’in yanına yaklaşan bozuk Türkçeli bir şahıs “Bratislava’ya hoş geldiniz hocam. Yarınki maçı Petrzalka’nın kazanması gerekiyor. Selçuk Dereli’ye bu mesajı iletir misiniz?” dediği öğrenildi.



Dedeş kim olduğunu ve böyle bir teklifi nasıl yaptığını sorunca kimliği belirsiz şahısın, Celtic taraftarlarının da kaldığı oteli terk ettiği, bunun üzerine Dedeş’in durumu maçın hakemi Dereli’ye bildirdiği kaydedildi.





Bıçakcı ve Erzik arandı



FIFA kokartlı hakem ise yardımcıları Erhan Sönmez, Alpaslan Dedeş ve dördüncü hakemi Yılnur Önen, maçın Fransız delegesi Jean Marc Puissesseau ve UEFA gözlemcisi Galli Rodge Gifford ile bir toplantı yaparak yaşananları anlatırken, durumun derhal UEFA’ya bildirilmesi gerektiğini söyledi. Masada tutulan tutanak imzalandı ve maçtan önce UEFA hakem departmanına fakslandı.

Selçuk Dereli olayı öğrendikten sonra Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı ve FIFA Asbaşkanı Şenes Erzik’i kendi cep telefonundan arayarak konudan haberdar etti.





Petrzalka farklı kazandı



27 Temmuz akşamı oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım İskoç temsilcisi Celtic önünde 5-0’lık bir skorla kazanarak günün sürprizlerinden birini gerçekleştirdi. Rövanş maçını deplasmanda 4-0 kaybetmesine karşın gruplarda mücadele etme hakkını kazanan Artmedia Petrzalka bir üst tura çıkma şansını burada yitirdi.





Maniple çabası



Bochum savcılığı iddianamesinde yer alan pek çok maçta olduğu gibi Petrzalka-Celtic maçının da bahis ve şike çetesi tarafından maniple edilmesi çabasının, herhangi bir kuşkuya neden olmadan hakem Selçuk Dereli tarafından ilgili makamlara bildirilmesi, olası spekülasyonları önlemek açısından örnek bir davranış olarak nitelendirildi.





Toroğlu ve Çakar da teklif almıştı



Günümüzün futbol yorumcuları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar da hakemlik dönemlerinde yurt dışında şike teklifi aldıklarını açıklamışlardı. Toroğlu, Gürcistan’da yönettiği bir maç öncesi kendisine 4-5 bin dolar arasında bir para teklif edildiğini doğrulamış, Ahmet Çakar ise yine bir Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bazı şahısların kendisine 500 bin dolar civarında bir para önerdiğini katıldığı bir televizyon programında belirtmişti.





Aydın: Gereken neyse yaparız



Malatyaspor Başkanı Mehmet Aydın, orta saha oyuncusu Fatih Sezer’in geçen sezon yapılan Kayseri Erciyesspor maçında şikeye karıştığı iddiaları ile ilgili, “Bir haberle oyuncumuzu infaz edecek değiliz” dedi. Aydın, geçmişte de buna benzer haberlerin çıktığını ve o zamanki yabancı oyuncularını kaybettiklerini belirterek, “Bir gazetenin haberine dayanarak futbolcumuzu harcarsak, bu, takıma zarar verir. Öncelikle bu haberin resmiyet kazanmasını bekleyeceğiz. Futbolcumuz Fatih Sezer, söz konusu maçta kadroda yokmuş. Eğer böyle bir şey varsa gereken neyse yaparız. Zaten Adalet Bakanımız bu işin üstüne gideceklerini açıkladı” diye konuştu.





İlhan: Şaşkın ve üzüntülüyüz



Kayseri Erciyesspor’un basın sözcüsü Murat İlhan, bahis ve şike soruşturması kapsamında kulüplerinin adının geçmesini şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Eski futbolcuları Gökhan Tokgöz ve Evren Nuri Turhan ile ilgili iddiaları yakından takip ettiklerini bildiren İlhan, “Kulübümüz, kurulduğu günden bu yana tertemiz mazisi olan bir kulüptür. Erciyesspor, dolaylı da olsa isminin bu şekilde geçmesine tarafsız kalamaz. Savcılığın ya da olaya adı karışan eski futbolcularımızın haksızlığı mahkeme kararı ile sabitlenmesi halinde gerekli kişi ve kurumlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır” dedi.