'Şike kumpası' davasında bir numaralı şüpheli Fethullah Gülen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 'futbolda şike davası' sürecine yönelik kumpas iddialarıyla ilgili Nisan ayında başlatılan soruşturmayla ilgili iddianameyi tamamladı. İddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan ve Başsavcılık tarafından onaylanan iddianamede, toplam 108 şüphelinin adı geçerken, Fethullah Gülen de bir numaralı şüpheli olarak yer aldı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), iddianamede 15'i tutuklu, 19'u adli kontrol şartıyla serbest, 7'si firari 108 kişi şüpheli olduğunu bildirdi.

Şüpheliler arasında Taraf gazetesi eski muhabiri ve şu an tutuklu bulunan Mehmet Baransu, Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, kısa bir süre önce hakkında yakalama kararı çıkartılan iş adamı İhsan Kalkavan, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı ve halen Silivri'de tutuklu bulunan Hidayet Karaca ve yine başka davalardan tutuklu olan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Mutlu Ekizoğlu da bulunuyor.

İddianamede ayrıca aralarında Fenerbahçe'den Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve futbolcu Emmanuel Emenike ile Beşiktaş'tan eski yöneticilerden Serdal Adalı ve eski Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da olduğu 176 müşteki yer alıyor.

Futbolda şike soruşturması 3 Temmuz 2011 tarihinde Yıldırım, Mosturoğlu ve Adalı gibi futbol dünyasının yakından tanıdığı birçok ismin gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Soruşturmada, 2010-2011 sezonunda Süper Lig ve Birinci Lig'de toplam 19 maçta şike ve teşvik faaliyetleri yapıldığı öne sürülmüştü.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar Haziran 2012'de çıktı ve Yıldırım altı yıl, üç ay hapis cezasına çarptırılırken, 93 sanıktan 48'i hüküm giydi. Ancak daha sonra yeniden yargılama kararı alındı ve sanıklar yapılan yeniden yargılamanın ardından 2015 yılında oybirliğiyle beraat etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan ayında Fethullah Gülen yapılanmasının futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddialarıyla ilgili olarak operasyon düzenlemişti. Operasyonda 58 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

İddianamede, şike soruşturmasının Gülen'in talimatıyla yapıldığı öne sürüldü ve sohbetlerinde sarf ettiği "Futbol camiasına da girelim, kitleleri etkilemek için" gibi ifadelere yer verildi.

İddianameye göre, bu sohbetin ardından Zaman gazetesinde bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda şike soruşturmasıyla ilgili kumpasın ayrıntıları ele alındı.

Bu toplantıya Karaca, Dumanlı, Zaman gazetesi eski Genel Müdürü ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) eski milletvekili İlhan İşbilen ve Suat Yıldırım'ın katıldığı öne sürülüyor.

Mahkemenin de iddianameyi onaylaması halinde yargılama süreci başlayacak.

İddianamede şüphelilere atfedilen suçlamalar; "usulsüz kayıt", "özel hayatın gizliliğinin ihlali", "resmi belgede sahtecilik", "iftira", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ve "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" olarak sıralanıyor.