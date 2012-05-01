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'Şike kararı' dünya basınında

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Etik Kurulu'nun kararına ilişkin yaptığı açıklama dünya basınında da geniş yankı buldu

01 Mayıs 2012 17:05

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in futbolda şike iddialarına ilişkin açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.
 
Birçok gazete ve televizyon kanalı, yorum yapmadan verdikleri haberde, ismi şikeye karışmış takımların küme düşürülmeyeceğini, şikeye karıştıklarının kanıtlanması halinde puanlarının düşürüleceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun şike skandalına bir çözüm bulmak için uzun zamandır bir sistem üzerinde çalıştığı ve baskı altında olduğu vurgulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in açıklamalarına yer verilen haberde, 22 maçta şike teşebbüsünde bulunulduğu, bu maçlarla ilgili kararı Disiplin Kurulu'nun vereceği belirtildi.

Şike skandalına ismi karışan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı hatırlatılarak, Fenerbahçe ve ismi şikeye karışmış diğer takımların kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiği vurgulandı.


Platini'ye facebook'tan mektup


Türkiye Futbol Federasyonu'nun şike iddialarıyla ilgili açıklamalarından Türk sporseverlerin tatmin olmadığı, dün sosyal medyada "şike" nin en çok konuşan konu olduğu belirtildi. Bazı sporseverlerin Facebook üzerinden UEFA Başkanı Michel Platini'ya yönelik Türkçe-İngilizce bir mektup kaleme aldıkları, sorunun çözümü için UEFA'nın devreye girmesinin istediği haberlerde yer aldı.

Haberde şike iddalarına adı karışmamasına rağmen Galatasaray dahil olmak üzere 16 takımın Disiplin Kurulu'a sevk edildiği hatırlatıldı.


'1 Haziran' hatırlatıldı


Türk futboluyla ilgili şike olaylarının yer aldığı haberlerde ayrıca UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino'nun daha önce yaptığı bir açıklamaya da yer verildi. Geçtiğimiz ay İstanbul'da açıklama yapan Infantino'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1 Haziran tarihine kadar bu konuda karar vermemesi halinde Türk takımların Avrupa kupalarına katılamayacağını açık açık belirttiği vurgulandı.

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