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Ekonomi

Şike kararı açıklanmadan kulüp hisseleri coştu

TFF Yönetim Kurulu'nun şike iddialarında adı geçen takımlar ile ilgili bugün vereceği karar öncesi borsada dört büyüklerin hisseleri coştu

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun şike iddialarında adı geçen takımlar ile ilgili bugün vereceği karar öncesi borsada dört büyüklerin hisseleri coştu, tüm hisseler tavan fiyattan işlem görüyor. Fenerbahçe yüzde 11.56, Beşiktaş 11.22, Galatasaray yüzde 10.71, Trabzonspor hisseleri de yüzde 10.49 değer kazandı. Son üç günlük performans da ise Fenerbahçe açık ara önde.


Temmuz ayı başında başlatılan “Futbolda Şike İddialarına” yönelik soruşturma ile soruşturmada adı geçen futbol kulüplerinin hisseleri çok ciddi düşüşler yaşamıştı.


Ancak uzmanlar, federasyonun takımların küme düşmeyeceğine ilişkin karar vereceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini ve bu nedenle hisselere hızlı alımların geldiğini belirtiyor.



En büyük yükseliş Fenerbahçe'de


Borsada spor kulüplerinin yaşadığı yükselişten en büyük payı Fenerbahçe hisseleri aldı. Bugün yüzde 11.56 prim yapan Fenerbahçe hisseleri son üç günde ise yüzde 37.5 değer kazandı. Fenerbahçe hisseleri 10 Ağustos Çarşamba gününü 36.5 liradan tamamlarken, şu anda 50.5 liradan işlem görüyor.


Beşiktaş hisseleri aynı dönemde 6.96 TL'den 8.72 TL'ye çıkarak yüzde 25.2, Galatasaray hisseleri 219 liradan 274 liraya çıkarak yüzde 25.11, Trabzon hisseleri de 1.75 TL'den 14.75 TL'ye çıkarak yüzde 25.5 değer kazandı.



En büyük kayıp kimde?


Soruşturmanın başladığı tarih esas alındığında ise, son dönemdeki yükselişine rağmen en büyük değer kaybı yine Fenerbahçe Sportif hisselerinde gerçekleşti, kayıp yüzde 29,54 oldu. Galatasaray Sportif hisselerindeki kayıp yüzde 27,13,  Trabzonspor Sportif hisselerindeki kayıp yüzde 17,37 ve Beşiktaş Futbol  Yatırımları hisselerindeki kayıp da yüzde 14,93 olarak gerçekleşti.


Bu süre içinde Spor Endeksindeki düşüş de yüzde 23,95'i buldu.


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