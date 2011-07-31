T24 - Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, Bank Asya 1. Lig'in isim sponsoru olan Bank Asya'nın şike soruşturmasında adının çokça geçmesiyle en iyi reklamı yaptığını ve soruşturmadan en karlı çıkan kurum olduğunu söyledi.



Mehmet Tezkan'ın şike yazısı şöyle:



Şike işinden kim kârlı çıktı?



Zarar göreni çok...



Şikeye bulaşsın bulaşmasın, bütün takımlar zarar gördü.. Lig ertelenince futbolcular zarar gördü.. Taraftarlar zarar gördü.. İşletmeler, kahveler zarar gördü.. Federasyon zarar gördü...



Ligin marka değeri tuzla buz oldu...



Kıyısından köşesinden futbola bulaşan herkes zarar gördü...



Bir kurum hariç...



Acayip kârlı çıktı...



Hangisi mi?



Banka Asya...



Şike olayından sonra herkesin ağzına pelesenk oldu.. Bütün esprilerin merkezine oturdu.. Beyinlere kazındı.. Duymayan bilmeyen kalmadı...



Bank Asyacılar istemeyerek de olsa hayatlarının reklamını yapmış olmuşlar.. Hele hele birkaç takım ligden düşürülürse...



Adı, 40 yıl 50 yıl sonra bile hararetle anılır...





