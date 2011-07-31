T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şike işinden kim kârlı çıktı?

Mehmet Tezkan, Bank Asya 1. Lig'in isim sponsoru olan Bank Asya'nın şike soruşturmasında adının çokça geçmesiyle en iyi reklamı yaptığını ve soruşturmadan en karl

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, Bank Asya 1. Lig'in isim sponsoru olan Bank Asya'nın şike soruşturmasında adının çokça geçmesiyle en iyi reklamı yaptığını ve soruşturmadan en karlı çıkan kurum olduğunu söyledi.


Mehmet Tezkan'ın şike yazısı şöyle:


Şike işinden kim kârlı çıktı?


Zarar göreni çok...


Şikeye bulaşsın bulaşmasın, bütün takımlar zarar gördü.. Lig ertelenince futbolcular zarar gördü.. Taraftarlar zarar gördü.. İşletmeler, kahveler zarar gördü.. Federasyon zarar gördü...


Ligin marka değeri tuzla buz oldu...


Kıyısından köşesinden futbola bulaşan herkes zarar gördü...


Bir kurum hariç...


Acayip kârlı çıktı...


Hangisi mi?


Banka Asya...


Şike olayından sonra herkesin ağzına pelesenk oldu.. Bütün esprilerin merkezine oturdu.. Beyinlere kazındı.. Duymayan bilmeyen kalmadı...


Bank Asyacılar istemeyerek de olsa hayatlarının reklamını yapmış olmuşlar..  Hele hele birkaç takım ligden düşürülürse...


Adı, 40 yıl 50 yıl sonra bile hararetle anılır... 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24