'Şike incelemesi önümüzdeki hafta bitecek'

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, "incelemeleri önümüzdeki hafta sonlardırmayı planlıyoruz" dedi. Aydınlar, yabancı oyuncu sınırlamasındaki önemli bir değişiklik yaptıklarını da vurgulayarak, ''Önümüzdeki sezon Süper Lig'de 6 artı 2 yabancı sistemiyle oynanacak ama kulüpler sınırsız yabancıyla sözleşme yapılabilecek'' dedi.

İşte Aydınlar'ın açıklamaları:





'İncelemeler önümüzdeki hafta bitecek'



Federasyonun İstinye'deki merkezinde Mehmet Ali Aydınlar başkanlığında gerçekleştirilen ve 3,5 saat süren toplantıda, talimatlarda değişikliğe gidildi.Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Aydınlar, federasyonun rutin işlerinin olduğunu ve yönetim kurulu toplantısında bunları görüştüklerini belirterek, ''Ama size bilgi olarak verebileceğim iki önemli değişiklik yaptık. İki önemli karar aldık. Talimatlarda değişiklik yapıyoruz'' dedi.



Aydınlar, futboldaki şike iddialarına yönelik kararlarının ne zaman vereceklerinin sorulması üzerine, ''Futbolda şike soruşturmasıyla ilgili incelemeleri önümüzdeki hafta sonlandırmayı planlıyoruz. Net bir tarih yok ama bu işi önümüzdeki hafta sonuçlandırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili karar almayı ümit ediyoruz. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta bu süreci sonuçlandıracağız'' diye konuştu.



Sınırsız sayıda yabancı hakkı



Aydınlar, yabancı oyuncu sınırlamasındaki önemli bir değişiklik yaptıklarını vurgulayarak, ''Önümüzdeki sezon Süper Lig'de 6 artı 2 yabancı sistemiyle oynanacak ama kulüpler sınırsız yabancıyla sözleşme yapılabilecek. 6 oyuncu sahada olacak 2 oyuncu yedek kulübesinde olabilecek. Ama sınırsız yabancı oyuncuyla sözleşme imzalanabilecek'' ifadesini kullandı.



Yaptıkları bir diğer değişikliğin akreditasyon kartlarıyla ilgili olduğuna işaret eden Aydınlar, şunları kaydetti:



''Yeni sezonda 1 başkan ve 1 yönetici olmak üzere en fazla 2 yönetici soyunma odalarına girebilecek. Onun dışındaki yöneticiler soyunma odalarına giremeyecekler.''





