Şike İddianamesi'nde kime ne kadar ceza istendi?

T24 - İddianamede, Aziz Yıldırım'ın 59 yıldan 156 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. TFF Başkanvekili Göksel Gümüşsağ'ın 8,5 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi. Arasında Fenerbahçe kaptanı Alex'in de bulunduğu 83 kişiye takipsizlik kararı verildi



Demirören ve iki hakem tanık



İddianamede, BeşiktaşBaşkanı Yıldırım Demirören, Hakemler Hüseyin Göcek ve Fırat Aydınus, futbolcular Uğur Uçar ve Stefan Senecky’nin de aralarında olduğu birçok ismin tanık olarak dinlendiği belirtildi. Tanık olarak ifadesi alınan isimler iddianamede şöyle sıralandı: “İdris Ekmekçi, Abdulkadir Timuçin Kalender, Pınar Tapan, Ergin Akçay, Hazer Akil, Levent Polat, Billur Tuğba Kakışım, Murat Aygörmez, Ömer Bedük, Aybars Canbay, Kamil Yıldız, Yıldırım Demirören, Zihni Deniz Derinsu, Seher Nurgün Olgun, Mehmet Işık Eyigüngör, Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, Aziz Yılmaz, Hakan Bilal Kutluay, Hulusi Belgü, Aram Markaroğlu, Ömer Temelli, Bedia Çiğdem Modey Demir, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ahmet Kanğı, Kenan Şentürk, Onur Tuncer, Mahmut Tekdemir, Samuel Tobias Holmen, Cihan Haspolatlı, Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Hüseyin Göcek, Fırat Aydınus, Emrah Eren, Mehmet Ali Tunç, Volkan Bekiroğlu, İsmail Güldüren, Ayşe Dudu Turacı, Mehmet Tahir Kum, Halil Özer, Hacer Lube Ayar, Uğur Uçar, Stefan Senecky, Milan Lednicky, Muhammet Özdin, Aydın Toscalı, Rüştü Ender Yurtgüven, Gamze Uygun, Fahri Tatan, Serkan Balcı, Musa Aydın, Labinot Harbuzi, Hurşut Meriç, Serkan Çalık, Murat Kalkan, Aykut Demir, Mehmet Akgün, Turgun Doğan Şahin, Randall Azofeifa Corrales, Orhan Şan, Hasan Hilmi Öksüz, Gökdeniz Karadeniz, Muammer Bayram, Ali Kolat, Doğan Ürgüp, Kürşat Ergün Aydın, Hasan Ali Kaldırım, Yakup Aydın, Semih Kufacı, Oktay Gün, Deniz Eşbulan, Yavuz Akbulut, Gülcan Şahin, Mesut Erdoğan ve Arif Usta."



AZİZ YILDIRIM 7 MAÇTA ŞİKE, 6 MAÇTA TEŞVİK PRİMİYLE SUÇLANIYOR



İddianamede, Aziz Yıldırım’ın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, şike yapmak ve teşvik primi vermekö suçlarından 59 yıldan 156 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Yıldırım’ın suçlandığı maçlar şunlar:



“1- 21 Şubat 2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



2- 26 Şubat 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması

3- 6 Mart 2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi.



4- 7 Mart 2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması.



5- 20 Mart 2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



6- 9 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması.



7- 17 Nisan 2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



8- 22 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



9- 1 Mayıs 2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması.



10- 8 Mayıs 2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması.



11- 15 Mayıs 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması.



12- 15 Mayıs 2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi.



13- 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması.





BÜLENT UYGUN İÇİN 40 YIL



Bülent Uygun, Aziz Yıldırım’ın liderliğindeki suç örgütüne üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık, şike yapmak ve teşvik primi vermekö suçlarından 15,5 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Uygun şu maçlarla suçlanıyor:



“1- 9 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması.



2- 22 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



3- 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması."





EMENİKE’YE 12, VEDERSON’A 6 YIL



Emnanuel Chınenye Emenıke’nin 8 Mayıs 2011 günü oynanan Karabük – Fenerbahçe maçında şike yapılması suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.



Bursasporlu Futbolcu Gökçek Vederson’un 17 Nisan 2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik primi verilmesi eyleminden dolayı 2,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.





GÜMÜŞDAĞ İÇİN 21 YIL HAPİS İSTENDİ



TFF Başkan Vekili Göksel Gümüşsağ’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulüp başkanı olduğu, Aziz Yıldırım liderliğinde şike ve teşvik pirimi faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne, Federasyon başkanlığı adaylığı sürecinde şahsın desteğini alabilme adına, bilerek ve isteyerek yardım ettiği öne sürülüyor. Gümüşdağ’ın, bu bağlamda Sivasspor ve Fenerbahçe futbol takımlarının İBB spor ile yaptığı futbol müsabakalarında; başkanı olduğu takımın maçı kaybetmesi yönünde girişimlerde bulunmaktan çekinmediği vurgulandı. İddianamede, Gümüşdağ’ın Fenerbahçe-İBB maçında yapılan şike eylemine iştirak etmek ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya katılmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekö suçlarından 8,5 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





AKIN’A 30, ALIN’A 18 YIL İSTENİYOR



İBB’li futbolcu İbrahim Akın’ın “şile yapmak ve teşvik primi vermek" suçlarından 12,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor. Akın şu maçlarla suçlanıyor:



“1- 1 Mart 2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması.



2- 15 Mayıs 2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi.



3- 11 Mayıs 2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması."



Futbolcu İskender Alın’ın “şike vermek ve teşvik primi vermekö suçlarından 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Alın şu maçlardan suçlanıyor:



“1- 15 Mayıs 2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi.



2- 11 Mayıs 2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması."





MOSTUROĞLU İÇİN 58 YIL



Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay’ın 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapmak suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmak ve 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapmakö suçlarından 8,5 yıldan 21 yıla kadar hapsi talep edildi.



FB’li yönetici Şekip Mosturoğlu’nun “Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmak, şike yapmak ve teşvik primi vermekö suçlarından 23 yıldan 58 yıla kadar hapsi istendi. Mosturoğlu şu maçlardan suçlanıyor:



“1- 9 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması.



2- 22 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.

3- 8 Mayıs 2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması.



4- 15 Mayıs 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması."

ŞAKAR’A 11 YIL, ŞENER’E 18 YIL İSTENİYOR

Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar “müşteki Ahmet Bulut’un tehdit edilmesi ve 15 Mayıs 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teşvik primi vermeye teşebbüs suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Trabzonspor Başkanı Sadri Şener’in teşvik primi verilmesine teşebbüs suçundan 8 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şener’in suçlandığı 2 maç şöyle:



“1- 15 Mayıs 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teşvik primi verilmesi girişimi.



2- 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında teşvik primi verilmesi girişimi.





SERCAN VE SEZER’E 6, ADALI’YA 18 YIL



Galatasaraylı futbolcu Sercan Yıldırım’ın, Bursaspor’da olduğu dönemde 17 Nisan 2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi suçundan 2,5 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı’nın 11 Mayıs 2011’de oynanan Beşiktaş – İBB Spor kupa finali maçında şike yapmak suçundan 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.



Gençlerbirliği Kalecisi Serdar Kulbilge’nin, “nitelikli dolandırıcılıkö suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi isteniyor. Kulbilge şu maçlardan suçlanıyor:



“1- 7 Mart 2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması.



2- 20 Mart 2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.ö



Eskişehirli futbolcu Sezer Öztürk’ün 22 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi suçundan 2,5 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.





TAYFUR HAVUTÇU İÇİN 12 YIL



Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu’nun 11 Mayıs 2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapmak suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.



Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan’ın “nitelikli dolandırıcılık ve teşvik primi vermek" suçlarından 4,5 yıldan 13 yıla kadar hapsi istendi. Karan, “9 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması ve 22 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi" ile suçlanıyor.





MEHMET YILDIZ’A 12 YIL



Emre Belözoğlu’nun kuzeni Volkan Bahçekapılı’nın “31 Mart 2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekmeö suçlarından 8 yıl 9 aydan 28 yıla kadar hapsi isteniyor. Futbolcu Mehmet Yıldız’ın 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.





EKŞİOĞLU 135 YIL İSTENİYOR



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun “Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, şike yapmak ve teşvik primi vermekö suçlarından 50 yıldan 135 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ekşioğlu şu maçlardan suçlanıyor:



“1- 21 Şubat 2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



2- 26 Şubat 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması.



3- 6 Mart 2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi.



4- 7 Mart 2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması.



5- 20 Mart 2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



6- 9 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması.

7- 17 Nisan 2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



8- 22 Nisan 2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi.



9- 1 Mayıs 2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması.

10- 15 Mayıs 2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması.



11- 15 Mayıs 2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi.



12- 22 Mayıs 2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması."





83 KİŞİYE TAKİPSİZLİK



93 sanıklı iddianamede, 83 kişi hakkında da takipsizlik kararı verildi. Fenerbahçe’nin kaptanı Alexandro De Souza‘nun da isminin bulunduğu takipsizlik kararında şu isimler var; Alaattin Metin, Ali Parlak, Batur Altıparmak, Can Arat, Caner Çuvalcıoğlu, Deniz Tolga Aytöre, Ekrem Okumuş, Emin Korur Kalender, Emre Belözoğlu, Ercan Saatçi, Güde Fazıl Özdemir, Hamdi Akın, Hasan Yener, Zeki Korkmaz, Hüseyin Adanur, İbrahim Melih Gökçek, Kaan Söylemezgiller, Mahmut Özgener, Mehmet Gökmen Özdemir, Mehmet Levent Kızıl, Mehmet Reşat Bostan, Mehmet Ufuk Özerten, Metin Depe, Mehmet Reşat Bostan, Mehmet Ufuk Özerten, Metih Tepe, Murat Tanış, Mustafa Efe, Mustafa Adnan Sezgin, Mustafa Nurtaç Anlı, Mümtaz Karakaya, Nedim Karakaş, Neşe Ciddi, Osman Murat Özaydınlı, Önder Turacı, Özkan Doğan, Özkan Kılık, Recep Ankaralı, Recep Denizer, Senad Sezer, Semih Şentürk, Sinan Engin, Temel Tarık Kazancıoğlu, Yılmaz Vural, Yunus Egemenoğlu, Zafer Demiray, Rıza Çalımbay, Oğuz Sarvan, Aykut Demir, Barış Özbek, Cihan Haspolatlı, Engin Kennerman, Hurşit Meriç, Labinot Harbutzi, Mahmut Tekdemir, Mehmet Doğan, Mehmet Oflaz, Mehmet Ayhan Çapuroğlu, Mehmet Akgün, Michael Jedinak, Milan Lednicky, Musa Aydın, Necati Ateş, Ayhan Bak, Onur Tuncel, Orhan Şam, Oray Odyakmaz, Randall Azofeife Corrales, Hikmet Ferudun Tankut, Samuel Tobias Holmen, Sefa Kalya, Semih Özsoy, S. Fırat Kocaoğlu, Serkan Balcı, Serkan Çalık, Stefan Senecky, Suat Sarı, Tanju Güvendiren, Turgut Doğan Şahin, Uğur Uçar, Mustafa Koray Avcı, Fatih Ersoy Ramandanoğlu, Halil Ünal, Onur Recep Kıvrak, Ozan İpek.







