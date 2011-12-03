Şike iddianamesi tamamlandı



T24 - Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, Türkiye'nin gündemini sarsan "Futbolda Şike Soruşturması" ile ilgili iddianemeyi tamamladı. Futbolda şike iddianamesi, başsavcılığa sunuldu. İddianame 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.





İddianamedan bazı detaylar şöyle:



İddianamede 7 takım yeralıyor. Bu takımlar: Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersinidmanyurdu, Manisaspor, Trabzonspor, Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor.



Aziz Yıldırım, 6 kez nitelikli dolandırıcılık ile 4 kez şike ve 3 kez teşvik primi ile suçlanıyor. Aziz Yıldırım'a bağlı faaliyet gösteren 19 kişi anlatılıyor, Olgun Peker'e bağlı ise 13 şüpheliden bahsediliyor.



Beşiktaşlı Serdar Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş şikeyle, Trabzonsporlu Sadri Şener ile Nevzat Şakar teşvik girişimiyle suçlanıyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Göksel Gümüşdağ şike anlaşması yapmakla suçlanıyor



14 futbolcu şikeden suçlanıyor. Şike iddianamesindeyer alan futbolcuların isimleri şöyle: Mehmet Yıldız, Emenike, Ümit Karan, Sezer Öztürk, İbrahim Akın, İskender Alın, Serdar Kulbilge, Mahmut Boz, Sercan Yıldırım, Gökçek Vederson, Korcan Çelikay, Murat Şahin, Mustafa Ulaş Ortakaya.



Aralarında Emre Belezoğlu, Melih Gökçek, Sinan Engin, Yılmaz Vural ve Mahmut Özgener'in de bulunduğu 83 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.



Arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda bulunduğu 10 müşteki var.

2 gizli tanık var. 1'i Olgun Peker ile ilgili ifade verdi, diğeri ise Ergenekon davasında da yer alan gizli tanık. Bu gizli tanığın Aziz Yıldırım ile Sedat Peker'in bağlantılarını anlatıyor







Şimdi ne olacak?

Radikal gazetesinde yer alan habere gre, Özel yetkili ağır ceza mahkemesi de 15 günlük süre içinde yapacağı incelemenin ardından, iddianameyi kabul ya da reddettiğine ilişkin kararını açıklayacak. İddianame reddedilirse dava düşecek.





