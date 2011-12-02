ŞİKE İDDİANAMESİ TAMAMLANDI!

T24- Futbolda şike iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk iddianameyi tamamladı.



Yaklaşık 5 ay önce başlayan soruşturma sonucunda hazırlanan 400 sayfalık iddianamede, bir numaralı sanık eski Giresunspor Başkanı Olgun Peker oldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım iki numara olarak yer aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ da iddianamede ''şüpheli'' olarak bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen konuyla ilgili yarın açıklama yapacak.

3 Temmuz'da başlayan soruşturmada bugüne kadar aralarında kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve futbolcuların da bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.

Öte yandan, şike suçlarına verilen cezanın azaltılmasını öngören düzenleme, geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, incelediği düzenlemeyle ilgili olarak "Rahatsızım" dedi.