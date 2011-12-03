-Şike iddianamesi mahkemede İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31'i tutuklu 93 şüpheli hakkında özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından hazırlanan iddianame, özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, iddianameyi inceleyerek, önümüzdeki günlerde kabulü ya da iadesi yönünde bir karar verecek. Öte yandan, soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, futbolcu Emre Belözoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural ve futbol yorumcusu Sinan Engin'in de aralarında bulunduğu 83 kişi hakkında ise ''takipsizlik kararı'' verildi.