Şike iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 14 Şubat'ta

T24 - Şike iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Olgun Peker'in bir numaralı sanık olduğu dava 16. Ağır Ceza'da görülecek. İlk duruşma 14 Şubat'ta yapılacak... İddianameye göre; örgüt içinde tam bir hiyerarşik sistem olduğu ve ödüllendirme ve cezalandırma sistemi bulunduğu belirtiliyor. Örneğin şike yapılması durumunda lüks villa ve araba hediye edilyor. Şampiyonluk sonrası Ali Kıratlı'nın KKTC'ye tatile gönderildiği belirtiliyor. İddianamede para ödemeleri de listeleniyor. 'İnşaat' kelimesinin şike yapılan maçlarla ilgili şifre olarak kullanıldığı

12.04.2011 tarihinde İlhan Ekşioğlu’nun "100 ayarlayabildim, inşaatlar için" yazılmış. Buradaki 'inşaat' kelimesinin şike yapılan maçlarla ilgili şifre olarak kullanıldığı belirtiliyor. İBB-Fenerbahçe maçı için Tamer Yelkovan’a ödeme talimatı verildiği yazılıyor. "Sami bana gelir, Ayşe tatile çıksın" diyerek başka bir şifreden daha bahsediliyor. İddianameye göre genelde kaleci ve forvetler seçilmiş. Aziz Yıldırım'ın kod adı '1 Numara' ya da 'CEO'.







İŞTE ŞİKE İDDİANAMESİ











Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin futbolda şike iddialarına ilişkin olarak hazırlanan iddianameyi kabul ettiğini bildirdi.



Davanın ilk duruşması 14 Şubat 2012'de görülecek.



Mahkemenin kabulüyle iddianame üzerindeki gizlilik kararı da kalkmış oldu. BJK Divan Kurulu üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar daha önce yaptığı bir açıklamada iddianamenin mahkeme tarafından kabulü durumunda gizlilik kararının kalkacağını açıklamıştı.



Mahkeme, şike iddianamesi kabul etti... İşte iddianamenin detayları



Mahkeme, 31'i tutuktlu 93 sanıklı şike iddianamesini kabul etti. Şike davasında ilk duruşma 14 Şubat'ta yapılacak.



Şike iddianamesinde eski Giresunspor Başkanı Olgun Peker bir numaralı sanık olarak yer alıyor. İddianamede iki numaralı sanık ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım.



Olgun Peker ile Aziz Yıldırım örgüt liderliği ile suçlanıyor.



Böylece mahkeme süreci resmen başlamış oldu. Artık sanık avukatları iddianameyi alabilecek ve Türkiye sanıkların mahkemede hangi suçlardan yargılanacaklarını öğrenecek...



İddianame'nin detayları

İki bölümden oluşuyor

- İddianamede 26 ayrı futbolcunun menajerlik şirketi bulunduğu ifade ediliyor. 401 sayfalık iddianame iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Olgun Peker liderliğindeki suç örgütü ve Türk futboluna ilişkin bilgiler yer alıyor. İkinci bölüm 148. sayfadan sonra başlıyor. Burada da Aziz Yıldırım'ın başında olduğu çeteden bahsediliyor.

- Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe maçlarını yöneten hakemlerin sarı-lacivertli takım aleyhine karar vermemesi için girişimlerde bulunduğu, bazı müsabakalar için hakem atamalarına müdahale ettiği ve bu örgütün Olgun Peker yönetimindeki suç örgütüyle işbirliği içinde olduğu belirtiliyor.

- İddianamede Olgun Peker ve Aziz Yıldırım'ın ardından üçüncü örgüt liderinden bahsediliyor. Bu kişinin ismi de Hakan Karaahmet.

- Olgun Peker'in Refleks Menajerlik şirketi adı altında yetkisiz menajerlik yaptığı iddia ediliyor.

HİYERARŞİK YAPI

- Galatasaray ve Bursaspor'un şampiyon olmasının kulüp içinde huzursuzluk yarattığı belirtiliyor. İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun Aziz Yıldırım'ın suç örgütünde etkin konumda olduğu, örgüt içerisinde tam bir hiyerarşik yapı olduğu belirtiliyor.

- Aziz Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu ve Sekip Mosturoğlu arasındaki ilişkinin başkan-yönetici ilişkisi olmadığı, örgüt ilişkisi olduğu ifade ediliyor. Aziz Yıldırım'ın Ekşioğlu ve Mosturoğlu aracılığıyla işlerini yürrüttüğü, bazen de Sedat Peker'in örgütüyle işbirliği içinde olduğu yazılıyor.

ÖZGENER-YILDIRIM ARASINDA ŞÜPHELİ KONUŞMALAR

- Olgun Peker ile Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Mahmut Özgener'in yakın ilişkisinin bulunduğunun görülmesi üzerine, Özgener'in de soruşturmaya dahil edildiği, Özgener ile Yıldırım arasında şüphe çeken konuşmalar yaşandığı belirtiliyor.

- Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe'nin oynayacağı müsabakalarda görev alacak hakemlerin sarı-lacivertli takım aleyhine karar vermemesi için girişimlerde bulunduğu, bazı müsabakalar için hakem ayarlaması yapmaya çalıştığı, Özgener'in de bu durumda Yıldırım'dan destek almayı beklediği, Yıldırım’ın taleplerine olumlu talepler verdiği görülmüştür.

ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ

- Örgüt içinde ödüllendirme ve cezalandırma sistemi bulunduğu belirtiliyor. Örneğin şike yapılması durumunda lüks villa ve araba hediye ediliyor. Şampiyonluk sonrası Ali Kıratlı'nın KKTC’ye tatile gönderildiği belirtiliyor.

PARA DAĞITIMI TEK ELDEN

- Şike faaliyetlerinde para tek elden dağılıtıyor. Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Tamer Yelkovan paraları dağıtıyor. İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’na da Tamer Yelkovan aracılığıyla para ulaştırılıyor.

ŞİFRE İNŞAAT

- 12.04.2011 tarihinde İlhan Ekşioğlu’nun "100 ayarlayabildim, inşaatlar için" yazılmış. Buradaki 'inşaat' kelimesinin şike yapılan maçlarla ilgili şifre olarak kullanıldığı belirtiliyor.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"

- İBB-Fenerbahçe maçı için Tamer Yelkovan'a ödeme talimatı verildiği yazılıyor. "Sami bana gelir, Ayşe tatile çıksın" diyerek başka bir şifreden daha bahsediliyor.

KORKUTUCU GÜÇ İBRAHİM İŞCAN

İddianamede "Aziz Yıldırım, Sedat Peker grubuyla bağlantılı olarak Bülent İbrahim İşcan aracılığıyla şike ve teşvik faaliyetleri yürütüyor ayrıca bu şahsı da korkutucu bir güç olarak yanında bulunduruyor" ifadesi yer alıyor.

ŞİKENİN KODLARI

Şike parası almanın kodu: Kahve içmek

Aziz Yıldırım: Şirket CEO'su ya da 'bir numara'

Futbolcular: İnşaat işçisi veya mağdur

BAŞARISIZLIĞA CEZA

Şike faaliyetlerinde bir kere başarısız olana bir daha görev verilmiyor.

ŞİKE YÖNTEMLERİ

İddianameye göre şike yöntemleri; para ödemesi ve transfer teklifi. Teşvik kaleciler ve forvet oyuncularına yapılıyor.

BÜLENT UYGUN

Sadece takımının oynadığı müsabakalarda değil, diğer takımlardaki faaliyetlerde de ismi geçiyor.

TFF şimdi ne yapacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, gizlilik kararının kalkmasıyla birlikte İddianameyi ve eklerini Mahkemeden talep edecek.

Daha sonra TFF Etik Kurulu'nun daha önce hazırladığı raporu isteyecek. Etik Kurulu da gizlilik kararı kalkan iddianamenin ışığı altında ek bir rapor daha hazırlayıp mütalaasını TFF'ye verecek.

Disiplin'e sevk!

TFF, Etik Kurulu'nun raporunu görüştükten sonra şike ve teşvik konusunda ismi geçen takımlar hakkında karar verebileceği gibi istediği takdirde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edecek.

TFF daha önce şike ve teşvik olayında adı geçen kişileri PFDK'ya sevk etmiş, ancak savunmaları alınamadığı için karar verilememişti.



Savunmalar alınacak

Profesyonel Disiplin Kurulu, kararını vermeden önce şike soruşturmasında adı geçen kulüp ve kişilerin savunmasını tek tek alacak. Bu savunma yazılı veya duruşmalı da olabilecek. Bundan sonra Disiplin Kurulu kararını açıklayacak.



Son nokta Tahkim

Disiplin Kurulu'nun kararını açıklamasından sonra mağdur duruma düşen kulüp veya kişiler Tahkim Kurulu'na başvuracak. Tahkim de PFDK'nın kararını ya onaylayacak ya da aksi bir görüş bildirecek.

Tahkim de itirazları yazılı alabileceği gibi, duruşmalı da savunmaları alabilir. Tahkim'in kararı kesin karar olacak.



Tazminat davası

Karar açıklanıp, Şike Soruşturması'nda adı geçen ve daha sonra iddianamede de adı geçen Fenerbahçe ya da diğer kulüplerle ilgili küme düşme kararı çıkmadığı takdirde Futbol Federasyonu'na bu kulüpler tazminat davası açabilecek.



Karar ne zaman?

TFF buna göre ya devre arasında ya da sezon sonunda kararlarını açıklayacak. Devre arası karar çıkarsa küme düşürülen takımların ilk yarı maçları geçerli olacak.



TFF ne yapacak?

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte gizlilik kararı ortadan kalktı.



Bu durumda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iddianameyi ve eklerini mahkemeden talep edecek. Daha sonra TFF Etik Kurulu'nun daha önce hazırladığı raporu isteyecek. Etik Kurulu da gizlilik kararı kalkan iddianamenin ışığı altında ek bir rapor daha hazırlayıp mütalaasını TFF'ye verecek.



TFF, Etik Kurulu'nun raporunu görüştükten sonra şike ve teşvik konusunda ismi geçen takımlar hakkında karar verebileceği gibi istediği takdirde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edecek. TFF daha önce şike ve teşvik olayında adı geçen kişileri PFDK'ya sevk etmiş, ancak savunmaları alınamadığı için karar verilememişti.



METRİS'TE SAVUNMALAR ALINACAK



PFDK, kararını vermeden önce şike soruşturmasında adı geçen kişilerin savunmasını tek tek alacak. Bu savunma yazılı veya duruşmalı da olabilecek. Bundan sonra PFDK kararını açıklayacak.



SON TOP TAHKİM'DE



PFDK'nın kararını açıklamasından sonra mağdur duruma düşen kulüp veya kişiler Tahkim Kurulu'na başvuracak. Tahkim de PFDK'nın kararını ya onaylayacak ya da aksi bir görüş bildirecek. Tahkim de itirazları yazılı alabileceği gibi, duruşmalı da savunmaları alabilir. Tahkim'in kararı kesin karar olacak.



TFF buna göre ya devre arasında ya da sezon sonunda kararlarını açıklayacak. Devre arası karar çıkarsa küme düşürülen takımların ilk yarı maçları geçerli olacak. Karar açıklanıp, şike soruşturmasında adı geçen ve daha sonra iddianamede de adı geçen kulüplerle ilgili küme düşme kararı çıkmadığı takdirde Futbol Federasyonu'na bu kulüpler tazminat davası açabilecek.





