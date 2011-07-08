-ŞİKE İDDİALARI SPONSORLARI DA ÜZDÜ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı'nın ana sponsoru olan Avea'nın Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Akdemir, futbolda şike iddialarına ilişkin olarak, ''Bizi küstürmesinler. Futbola, spora bu kadar destek verip de sonuçta bu tür şeylerin yaşanıyor olması bizi çok üzüyor'' dedi. Akdemir, Avea'nın Suada'da gerçekleştirilen ''Yaza Merhaba'' partisi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şike iddiaları konusunda, futbolda böyle üzücü durumlar yaşanmasını istemediklerini söyleyen Akdemir, bu belirsizlik ortamının bir an önce aşılmasını beklediklerini kaydetti. Fenerbahçe ile toplam 5 yıl geçerli sponsorluk anlaşmalarının 2013 sonunda biteceğini anımsatan Akdemir, ''Olumsuz sonuç çıkarsa vazgeçecek misiniz?'' sorusunu, şöyle yanıtladı: ''Şu anda bekleyelim. Bir varsayım üzerine birşey söylemek istemem. Herhalde Futbol Federasyonu önümüzdeki hafta kararını verir. Futbol Federasyonu'nun kararı, bizim vereceğimiz kararda şekillendirici olabilir. Bizi küstürmesinler. Futbola, spora bu kadar destek verip de sonuçta bu tür şeylerin yaşanıyor olması bizi çok üzüyor. Ben çekileceğiz anlamına gelen birşey söylemiyorum. Sadece futbolun şu anda yaşadığı şey bizi çok üzüyor. Küsmek de istemiyoruz.'' Akdemir, şu an için destek vermeye devam ettiklerini ve kararlarını değiştirecek bir durumun bulunmadığını, ancak gelişmeleri takip ettiklerini vurguladı. -''REKLAMIN DURDURULMASI DİYE BİRŞEY YOK''- Erkan Akdemir, Turkcell ile aralarındaki, Avea reklamlarına ilişkin davanın sorulması üzerine, tüm reklamlarının ilk çıktığı gibi devam ettiğini, başta uzun çıkan reklamların sonradan kısaltılabildiğini, bölümler eklenip çıkarılabildiğini belirtti. Reklam Özdenetim Kurulunun, bu konuda Turkcell tarafından ortaya konan 20 konudan sadece ikisinde düzeltme talep ettiğini ve kendilerinin de bu düzeltmeleri gerçekleştirdiğini söyleyen Akdemir, ''Reklamın durdurulması diye birşey yok. Mahkemenin verdiği karar, 'Reklam Özdenetim Kurulunun kararına uy' diyor. Zaten uymuşuz o karara. Ondan dolayı bir sıkıntı yok'' şeklinde konuştu. Akdemir, Garanti Bankası işbirliğiyle hayata geçirdikleri Bonuslu Avea projesine ilişkin bir soru üzerine, işbirliğinin iyi gittiğini ve bu alanda takipçileri olmadığını söyledi. Finans konusunda iddialı olduklarının altını çizen Akdemir, projeyi ortaklarından İş Bankası ile değil de Garanti Bankası ile gerçekleştirmelerinde, özellikle bir dışlama yaklaşımı bulunmadığını, diğer bankalarla da işbirliğine açık olduklarını, İş Bankası ile mil konusunda birlikte çalıştıklarını anlattı.