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Şike hakiminden Twitter talimatı

Mahkeme Başkanı Ekinci ve üye hakimlerin sosyal medyada kendilerine yönelik hakaret edenlerin de kimliklerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdiği öğrenildi

03 Temmuz 2012 15:00

Şike Davası'nı karara bağlayan mahkemenin Başkanı Mehmet Ekinci'nin koruma sayısı arttırıldı. Ekinci, sosyal medyada kendilerine yönelik hakaret edenlerin de kimliklerinin tespit edilmesi için Emniyet'e talimat verdi.
  
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Mehmet Ekinci futbolda şike davası sürerken de davayı karara bağladıktan sonra da Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

Emniyet kararın açıklandığı gün başkan Ekinci'nin koruma sayısını arttırdı.

Ekinci'ye daha önce emniyete ait sivil bir araç ve iki koruma polisi tahsis edilmişti.

Şike kararının ardından 3 koruma polisi ve bir sivil bir araç daha eskortluk etmeye başladı.

Böylelikle Ekinci'nin koruma polisi sayısı 5'e yükseltildi. Ek olarak verilen 3 koruma polisinin ve eskort aracının geçici olduğu belirtildi.


Emniyetten sosyal medyada hakaret incelemesi


Öte yandan Mahkeme Başkanı Ekinci ve üye hakimlerin sosyal medyada kendilerine yönelik hakaret edenlerin de kimliklerinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin inceleme yapan emniyetin sosyal medyada hakimlere hakaret eden kişilerden 3'ünün kimliğini tespit ettiği belirtildi.

Emniyetin konuya ilişkin çalışmasının tamamlanmasının ardından hakimlerin, kimliği tespit edilen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

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