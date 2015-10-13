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Şike davasının savcısı konuştu

"Bana yapılan siyasi baskıları, önerilen rüşvetleri hepsini anlatırım"

13 Ekim 2015 13:47

Savcı Mehmet Berk, yeniden yargılama sonucu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraat etmesine ilişkin konuştu.
 

 360 TV'de yayınlanan 'Telegol' programına açıklamalada bulunan Savcı Mehmet Berk, "Vicdanen rahatım. Ben ömrü hayatımda yaptığım hiçbir işten pişman olmadım. Mehmet Ali Aydınlar'a dava açıyorlarmış. Bana yapılan siyasi baskıları, önerilen rüşvetleri hepsini anlatırım. Ben meslek hayatım boyunca hak, hukuk dışına hiç çıkmadım" dedi.
Davayı açarken kimseden bir emir almadığını belirten Berk, "Ben dosyaya, eyleme bakarım arkadaş. Ben şu meslekte 20 yıl boyunca hep şerefimle çalıştım. Kasıtlı hiçbir iş, hata yapmadım. Hepimiz insanız, hatalarımız olabilir ama o dosyada kasıtlı hiçbir hatamı bulamazlar. 400 sayfa iddianame yazdım, her bir sayfası doğrudur. Bir kastımı bulsunlar, gelip beni assınlar" ifadelerini kullandı.
Şikenin yapıldığını belirten savcı Mehmet Berk, "Herkesin bir kanaati var, herkesin görüp söylemediği şeyler var. O insanlar bu şike işlerini yaptılar, cezalarını çektiler. Kim diyebilir ki bu tapelere bakarak bu insanlar bu işleri yapmamıştır?" açıklamalarında bulundu.

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