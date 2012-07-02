Şike davasındaki tahliye kararları için kim ne dedi?

Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davasında verdiği kararların ardından Fenerbahçeli yöneticilerin avukatları sonucu yorumladı. Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, kararı üzüntü ile karşıladığını, Ekşioğlu'nun avukatı Ersan Şen ise sonucu temyize götüreceklerini belirtti.

"Soruşturmayı açanlar yargılamayı da istediği gibi yaptı" diye sözlerine başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Savunmanın ve yargılananların haklarının hiçbir önemi olmadı. Bu uzun tutukluluk sürelerinin sonucunda mutlu olmak mümkün değil. Mahkeme davanın kendi yetki alanında kalması için örgüt kapsamında bir karar alması gerekiyordu. Zorlama bir karardır. Yargtayın kesinlikle bozması gerekiyor. Bu yüzden de sevinilecek bir şey yok."

Ceza Hukuku Profesörü ve Fenerbahçe Yöneticisi İlhan Ekşioğlu'nun avukatı Ersan Şen, NTV canlı yayınında Şike davasında çıkan kararları yorumladı.

Şen, verilen cezaların hak edilmediğini belirterek bu sonucun UEFA'nın kararını etkilemeyeceğini söyledi.

-Yargıtay’a gidecek bu dosya eğer bu dosya onanırsa Aziz Yıldırım’ın başkanlıkla ilgili bir sorunu olacak mı?

Ersan Şen: Bugünkü kararın iki kısmı var. Birisi tutukluluk kararının sona ermesi diğeri de kısmi mahkumiyetler. Yerel mahkemenin takdiri bu. Tabii savcının beğenmediği bizlerin beğenmediği kısımlar olabilir. Bu kısa kararı temyiz edeceğiz ardından gerekçeli karar gelecek. Tutuklu olmadığı için dosyanın gideceği Yargıtay'da işleyiş hızlı olmayacaktır. Tutukluluk devam etseydi hızlı bir temyiz süreci olabilirdi. Gerekçeli karara da gerekçeli temyizimizi yazacağız. Bizim kendimize göre bu suçlamaların tümünden, İlhan Yüksel Ekşioğlu adına konuşuyorum beraat etmesi gerektiğine dair usul ve esasa yönelik net tespitlerimiz vardı. Bu tespitlerin bazılarına mahkeme katıldı, bazılarına katılmadı anlaşıldığı kadarıyla. Bir kısmından mahkumiyet kararı verildi ama hangi gerekçelerle bu kararın verildiğini bilmemiz mümkün değil. Ama en önemlisi adaletteki en önemli sıkıntı olan tutukluluk tedbiri sona erdi. Adaletten kaçma ve delil karartma ihtimali olmayan insanların tutuklu yargılanmalarının kabul edilmeyeceğini her yerde herkes bakımından söylüyorum. Önümüzdeki 6 aylık veya bir yıllık süreçte mesele Yargıtay’ın ilgili ceza dairesine şike ve teşvik primi iddiaları yönünden taşınacak. Orada bu iddiaların delillerinin suçun unsurlarının olup olmadığını yüksek mahkeme ortaya koyacak. Bugün tutukluluk bitti en azından bu noktayı tamamladık. Bir kısım noktalardan mahkeme beraat kararı verdi ancak bir kısım noktalarda aynı fikirde olmadığımız anlaşılıyor. İlhan Yüksel Ekşioğlu ile ilgili de 3 yıl civarında bir hapis cezası mahkumiyet kararı var. Ama biz inanıyoruz bu suçlar oluşmamıştır bunların hepsinin tek tek cevabını ben mahkeme de savunmamda İlhan beyde savunmasında belirtti. Biz meseleyi mahkumiyet noktaları bakımından Yargıtay’a taşıyacağız.

-Yargıtay bu cezaları onarsa Aziz Yıldırım’ın başkanlık durumu ne olacak?

Ersan Şen: Öyle bir sıkıntı İlhan Yüksel Ekşioğlu bakımından da var. 6222 sayılı kanunun 11. Maddesi'ne bir 11. Fıkra eklendi. Fakat bu kanun eklemesi yeni oldu aleyhe etki etmemesi lazım gelir diye biz düşünüyoruz.

-Fenerbahçe tüzüğünde buna ilişkin ne gibi bir madde var?

Ersan Şen: Bunun için dernekler kanununa ve tüzüğüne bakmak lazım. Eğer dernekler kanunu bir engel teşkil etmiyorsa bu durumda Yargıtay tabii ne karara verecek biz birinci dereyi geçtik ikinci ve üçüncü dereler var önümüzde. Bir an için Yargıtay’ın düşüncesinde olumsuzluk söz konusu olursa o taktirde dernek tüzüğü engel olursa tüzüğü değiştirmek mümkün. Eğer kanun engel olursa bu sorun devam edecektir. Ama net olarak 6222 sayılı kanunda yapılan değişiklik bu kişilerin aleyhine geçmişe etkili uygulanmaz. Ve biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Yerel mahkeme bir karar vermiştir tutukluluğun sona erdirilmesi ve bir kısım suçlardan beraat ettirilmesi ve gerekçesini bilemediğimiz bir kısım suçlar yüzünden de bir mahkumiyet kararı var. Aynı düşüncede değiliz.

-UEFA ve TFF’nin verdiği bir karar vardı bu çıkan cezalar doğrultusunda onların kararlarının değişme durumu var mı?

Ersan Şen: Yok daha önce söyledik biz anayasada net hüküm var kanunlarda nettir. Disiplin yargılaması ayrı ceza yargılaması ayrıdır. Disiplin yargılaması kendi hükümlerinin düzenine göre sonuç ifade eder burada ceza yargılaması yapılmıştır. Elbette etki edebilir etkileşimi olacaktır ama ceza yargılaması kendi kurallarına göre devam etmiştir bu bakımdan bağlayıcılık olmayacaktır.

-Tahkim raporunda bir değişiklik olacak mı?

Ersan Şen: Kesinlikle olmaz. Ceza yargılaması başka disiplin yargılaması başkadır. Bundan dolayı da UEFA’nın kanaat değiştireceğini zannetmiyorum. Fenerbahçe kulübünün aklandığı ortadadır.

-Bağlayıcılığı var mıdır?

Ersan Şen: disiplin yargılaması ve ceza yargılaması birbirlerini bağlayıcı olmamak üzere etkiler ancak her ikisinin kararı yolu şekli kuralı farklıdır. Aksi halde burada niye yargılama yapıyoruz tahkim kararı verdiğinde meselenin bitmesi lazımdı. Birbirilerine ancak tavsiye edeceği kaynak oluşturma yönünden etkileyebilirler bağlayıcı etkisi yoktur.

-O halde Fenerbahçe’nin Avrupa’ya gidiş yolunda da bir engel olmaz.

Ersan Şen: Hayır olmaz.

-Yargıtay aşaması ne kadar sürer?

Ersan Şen: Tutuklu olsaydı 6 ay sürer derdim ama şimdi 1 seneyi bulur diye düşünüyorum.

-Peki AİHM’e bir gerekçe ile başvurmayı düşünüyor musunuz?

Ersan Şen: Tutukluluk noktasında olabilirdi bunu tükettik şu anda. Şu anda başvurmak için bir durum yok kovuşturma devam ediyor dava bitmedi henüz. Yargıtay’dan sonra isteyen gider AİHM’e hatta anayasa mahkemesine bireysel başvuruda o tarihte yürürlüğe girmiş olabilir bu yapılabilir.

Yüksel Günay:

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, ''Futbolda şike'' davasında tahliye edilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın görevinin başında olduğunu söyledi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen ''Futbolda şike'' davası sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Günay, ''Aziz Yıldırım tahliye edildi. Yargı yolu açık olmak kaydıyla karar verildi. Kendisi görevinin başında. Herhangi bir tedbir kararı yok. Gelip başkanlığa oturacak'' dedi.

Hasan Akıncıoğlu:

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanvekili

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanvekili ve Medical Park Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akıncıoğlu, şike kararının açıklanmasıyla ilgili hukukun üstünlüğüne inançlarının tam olduğunu söyledi. Akıncıoğlu, dava tam olarak sonuçlanmadan yorum yapmanın da doğru olmayacağını belirtti.

Bazı köşe yazarlarının yorumları ise şöyle:

Yalçın Doğan: Aziz Yıldırım tahliye olmuş olmasına rağmen yine de ceza aldı. Fakat bu tahliyeler Fenerbahçe'nin Avrupa kapısını da açmış oldu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına devam edebilmesi için Fenerbahçe tüzüğünde bir değişiklik yapılması gerekiyor. Ceza alması bekleniyordu, aldı ama bundan sonra önü her anlamda açık. Fenerbahçelileri kutluyorum.

Yalçın Bayer: Mahkum olan da, beraat eden de, tahliye edilen de... Bu yargılama hiç kimsenin içine sinmemiştir. Suçlu da yanmış, suçsuz da 'lekelenmiştir'. Bu tür yargılama 'tiyatro' olarak nitelendiriliyor artık. Başta iktidar olmak üzere herkes bu kararlardan utanmalı, biraz da kendini sorgulamadır. 'Ders'ler vardır ama bir 'öğreti' değildir.

Mehmet Yılmaz: Mahkemenin cezalandırma kararıyla sonuçlandıracağı zaten bilinen bir durumdu. Çünkü Türkiye'de yargılamalar bir süredir peşin bir cezalandırma düşüncesiyle yapılıyor. Mahkemenin gerekçeli kararını görünce daha ayrıntılı yorum yapabiliriz, ama şu anda söyleyebileceğimiz şudur ki sözü edilen maçları bir futbol seyircisi olarak ben de izledim. Ve şike yapıldığına inanmıyorum. Mahkemenin savunmayı dikkate almadığı görülüyor. Ben de mevcut iddianameyle bir cezalandırma kararının verilmesini doğru bulmuyorum.

Kanat Atkaya: Tahliyeler Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. Ancak şike ve örgütten ceza verilmesi tartışmanın daha da büyüyerek süreceğine işaret ediyor. Özetle tahliye kararı sevindirici ama önümüzdeki günlerde bu olayın yankıları sürecek. Bunun yansımaları karardan daha çok konuşulacağa benziyor.

Ercan Saatçi: Kısmen adalet yerini buldu. Azılı katil muamalesi gören spor adamları tahliye edildi. Temyizle beraat edeceklerine inanıyorum. Bundan sonra konuşacak çok şey olacak.