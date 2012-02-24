Şike davasında tahliye kararı bekleniyor

T24 - Şike davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyetinin tahliye taleplerini karara bağlaması bekleniyor. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, sanıkların tahliye talepleri için önce "Hayırlı karar verdik" demesi üzerine "Hayırlı demedik, sağlıklı dedik. Medya yanlış yazmış" diye düzeletti. Bunun üzerine sanık avukatları mahkeme başkanına itiraz ederek "Öyle dediniz" dedi.



Çağlayan Adliyesi'ndeki şike davasında bugün 8. duruşma yapılıyor.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bugün, kalan tutuklu sanıkların savunmasını almayı planlayan mahkeme heyeti, tahliye taleplerini de karara bağlayacak.

Sanıklara yarımşar saat süre veren mahkeme başkanı, savunmaların hızlı bir şekilde toparlanması durumunda tahliye taleplerini de incelemek istediklerini söyledi.



Yelkovan: Kabul etmiyorum

Duruşmada ilk olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Mali İşler Sorumlusu Tamer Yelkovan savunmasını yaptı.

Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Yelkovan "Fenerbahçe yönetimi adına işçi statüsünde çalışan birisiyim. Kulüp adına karar alma yetkim yoktur" dedi.

Büyük kulüplede paranın çok önemli olduğunu ifade eden Yelkovan, "3 ayda bir denetleme yapılır. Günlük 1,5 milyon TL paranın çeşitli şekilde akışı vardır. Günde en az 45 görüşme yaparım bunların yüzde 90'ı işlerle ilgilidir. Dinlenmeye başladığımda itibaren en az 4 bin görüşme yaptım. Ben başkan ve yöneticiler dışında kimseyle görüşmedim" diye konuştu.



‘İfade verirken darp edildim'

Emniyette ifade sırasında darp edildiğini iddia eden Yelkovan'a Başkan Ekinci "Avukatın var, neden şikâyetçi olmadın?" diye sordu. Yelkovan ise bu soruya bir cevap veremedi. Yelkovan, İlhan Ekşioğlu'na "Ayşe tatile çıksın" sözleriyle neyi kastettiğini sordu. Yelkovan ise bunu emniyette sorduklarında darp edildiğini böyle birşey söyleyip söylemediğini hatırlamadığını söyledi. Yelkovan, "Emniyette rahat ifade veremedim darp edildim. Emniyet ve savcılık ifadelerim mahkemenizde verdiğim ifadeler doğrultusunda doğrudur" dedi. "Hukuka aykırı hiçbir iş yapmadım, talimatta almadım" diyen Yelkovan, "Örgüt üyesi değilim, ne şike yaptım ne de dolandırıcılık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu



‘Şikenin kararı mı olur'

Bu arada Mahkeme Başkanı Ekinci ile Yelkovan arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Mahkeme Başkanı, "Başkan şike yapacağız, para verir misin derse ne yaparsın?" diye sordu. Yelkovan ise "Yönetim kurulundan karar çıkarsa veririm. Kararı çıkmayan parayı veremem" cevabını verdi. Bunun üzerine Başkan Ekinci gülerek "Şike'nin kararı mı olur" dedi. Yelkovan da kulüpten bir para çıkışı için yönetim kurulu kararının gerektiğini söyledi. Duruşmaya Yelkovan'ın avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.