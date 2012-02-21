Şike davasında mahkeme başkanını kızdıran ifade değişikliği!

T24 - 5. günü geride kalan davanın duruşmasında, müşteki Şener Kaçmaz'ın, tutuklu sanıklar Olgun Peker ve Hakan Karaahmet'in gasptan yargılanmasına neden olan ifadesini değiştirmesi üzerine mahkeme başkanı konuştu: Bu işin şakası olmaz...

Mahkeme heyetinin yarına ertelediği duruşmada, Olgun Peker'e bağlı örgütün yönetisi olmakla suçlanan Hakan Karaahmet, eski Giresunspor yöneticisi Ömer Ülkü ve müşteki Şener Kaçmaz'ın ifadeleri alındı.

Kaçmaz'ın ifadesini geri aldığı duruşmada ilginç diyaloglar yaşandı. Bunlardan biri de, yarın ifade vermesi beklenen Aziz Yıldırım'ın avukatının bilgisayardan maç izlediğini düşünen mahkeme başkanının yaptığı uyarıydı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan ve Olgun Peker grubuna bağlı örgütün yöneticilerinden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hakan Karaahmet, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Karaahmet, örgüt yöneticisi rolünün karakterine uygun olmadığını ifade ederek, ''Benim açıklamalarımdan sonra beni basamak olarak kullanıp birilerine ulaşılmaya çalışıldığını anlayacaksınız'' ifadelerini kullandı.

Bir dönem Giresunspor'da yöneticilik yaptığını söyleyen Hakan Karaahmet, tutuklanana kadar geçen bir buçuk yıllık sürede Olgun Peker ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, ondan öncede sadece 8-9 aylık bir sürede yöneticilik faaliyeti nedeniyle bir ilişkisinin olduğunu öne sürerek, ''Varsa böyle bir ilişki ortaya konulmasını istiyorum'' dedi.

‘Peker'le anlaşamıyorduk’

Olgun Peker'in 2008 yılında kulüp başkanlığına seçildiğini anımsatan sanık Karaahmet, ''Peker, takımı alt sıralardan aldı ve kurtardı. Daha sonra Giresun ilinin ileri gelenleri, kulübün bir üst lige çıkması için destek çağrısı yaptılar. İşte ben de bu arada görev alarak yöneticilik yaptım. Ancak Olgun Peker de bilir ki bir çok konuda kendisiyle anlaşamamışızdır'' diye konuştu.

Bu arada, Mahkeme Başkanına ''Siz şu ana kadar hiç tahliye vermemişsiniz. İnşallah biz ilk oluruz'' diyen sanık Hakan Karaahmet'e, Mahkeme Başkanı Ekinci de, ''Nereden biliyorsunuz tahliye vermediğimizi?'' diye sordu.

Sanık Karaahmet de, ''Odatv davasında tahliye vermemişsiniz'' yanıtını verdi. Başkan Ekinci ise ''Bizim Odatv'den başka bir sürü davamız var'' dedi.

Mahkeme Başkanı: Silah yok

Tutuklu sanıklardan Ömer Ülkü, Uluslararası Silahlara Karşı Mücadele Platformu üyesi olduğunu belirterek, bu platformdaki arkadaşlarının silahlı örgüt üyesi olmakla suçlandığını bilmeleri durumunda ne diyeceklerini merak ettiğini söyledi.

Bunun üzerine araya giren Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Ekinci, ''Sizin suçlandığınız konu cebir ve şiddet uygulamak. Silah yok'' dedi.

2009 Mayıs ayında Olgun Peker'le tanıştığını belirten Ülkü, ''Eğer Peker'in örgütüne üye isem Giresunspor'a Başkan olduktan sonra seçtiğim 23 kişilik yönetim listemde bana, 'Şunu al' ya da 'şunu alma' derdi. Böyle bir şey demedi'' diye konuştu.

Sanık Ülkü'nün, Olgun Peker'in 'oğlu yaşında' olduğunu söylemesi üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Ekinci, ''Oğlum yaşında diyorsunuz ama 'emredin' diyorsunuz'' dedi. Bunun üzerine Ülkü, ''Olgun Peker, benden önce Giresunspor Başkanı olduğu için nezaketen konuşma sırasında, 'bir emriniz var mı?' diyorum. Bütün Giresunspor Başkanlarına bu nezaketimi gösteririm'' dedi.

‘Şike sahada yapılır’

Ülkü, şike iddialarına ilişkin de hiçbir kulüp başkanının şike yapma imkanının olmadığını ifade ederek, ''Şike yapsa futbolcular yapar. Şike sahada yapılır. Yöneticilerin yapma imkanı yoktur. Yöneticiler hangi futbolcuların oynayacağını bilmez'' diye konuştu.

Diyarbakırspor maçı

Mahkeme Başkanı Ekinci'nin, Diyarbakırspor-Giresunspor maçında yapıldığı iddia edilen şikeye ilişkin sorusunu da yanıtlayan Ülkü, Diyarbakırspor eski Başkanı Abdurrahman Yakut'la Diyarbakır'daki güvenlik ve futbolcu transferi ile ilgili görüştüğünü, şikeye ilişkin herhangi bir şey olmadığını söyledi.

Diyarbakırspor maçında futbolculara en yüksek primi verdiğini anlatan Ülkü, ''Şike yapsam neden futbolcuların kazanması için prim vereyim? Hiçbir gün hiç bir kulüple şike anlaşması yapmadım, şike vermedim. Ne şikem var, ne örgütüm var. Buna Allah şahittir'' dedi.

Mahkeme başkanının merakı

Giresun'da kendisini koruyan polislerin olduğunu belirten Ülkü'nün, ''Meğer polisler 4 aydır beni takip edip bilgi topluyorlarmış'' demesi üzerine Mahkeme Başkanı Ekinci, ''Polis, korumalardan mı bilgi alıyormuş? Koruma Şube polisleri ayrıdır'' dedi. Sanık Ülkü'nün ''Bilmiyorum'' cevabı üzerine Başkan Ekinci, ''Benim de korumalarım var. O yüzden soruyorum'' dedi.

Mahkeme Başkanı Ekinci'nin, bazı telefon tapelerini hatırlatması üzerine, sanık Ülkü, bu görüşmelerin içeriğinin şaka olarak konuşulduğunu söyledi.

Kaçmaz ifadesini değiştirdi

Sanık Ülkü'nün savunmasını tamamlamasının ardından ifade vermek üzere kürsüye gelen müşteki Şener Kaçmaz rahatsızlandı.

Mahkeme Başkanı Ekinci'nin, Kaçmaz'a su verilmesi talimatı üzerine mübaşir tarafından getirilen suyu içen Kaçmaz, bir süre sonra tekrar ifade vermek üzere kürsüye geldi.

Şener Kaçmaz, sanıklardan Olgun Peker ve Hakan Karaahmet'in kendisini tehdit etmediğini, kimsenin de kendisini tehdit edemeyeceğini belirterek, ''Olgun Peker'i burada tanıdım. Hakan Karaahmet'le daha önceden iş ortaklığım vardı. Karaahmet, benden 110 bin TL para borç aldı. Vermemesi üzerine evine haciz getirdim'' dedi.

Sanık Karaahmet'le aralarında bir husumet bulunmadığını, sadece parasal bir sorun yaşadıklarını ifade eden Kaçmaz, şikayetinden vazgeçtini söyledi.

Mahkeme Başkanı Ekinci, ''Bu işin şakası olmaz. Sanıklardan Olgun Peker ve Hakan Karaahmet bu nedenle gasptan yargılanıyor. Daha önceki ifadeni değiştiriyor musun?'' diye sorması üzerine Kaçmaz, ''Şimdiki söylediklerim doğrudur. Daha önce verdiğim ifadeyi gözlerimde problem olduğu için okumadan imzaladım'' yanıtını verdi.

Avukatın maç izlediği iddiası

Bu arada sanık Hakan Karaahmet'in savunma yaptığı sırada araya giren Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya'ya hitaben, ''Orada ne seyrediyorsunuz, maç mı? Tribün oluşmuş. Herkes o yöne bakıyor. Lütfen onu (laptop) kapatalım'' diye uyarıda bulundu.

Bunun üzerine Avukat Abdullah Kaya da, maç izlemediklerini ifade ederek bilgisayarını kapattı.