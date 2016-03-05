Şike davasında ikinci devre; 158 kişi ifadeye çağrıldı

Şike davasında ifadesi alınandan hapis yatanına kadar, 158 kişi ifadeye çağrıldı. İstanbul Emniyeti, çağırdığı insanlardan 3 Temmuz operasyonunu yapanlardan şikâyetçi olup olmadıklarını sordu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Şike iddialarıyla 3 Temmuz 2011’de gerçekleştirilen operasyonda ikinci devre başladı! Ancak bu kez 3 Temmuz’un mağdurları, bir şikâyetleri olup olmadığının sorulması için, çağrılıyor. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bugüne kadar, 3 Temmuz sürecinde ifadeye çağrılan, gözaltına alınan, hapis yatan veya serbest bırakılan 158 kişiyi telefonla tek tek arayıp ifade vermeye çağırdı. Çağrılanlar arasında eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, eski TFF Başkanı Mahmut Özgener, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, futbolcular İbrahim Akın, Korcan Çelikay gibi isimler bulunuyor.

Davalar birleştirilebilir

Eminyette, ifadeye çağrılan isimlere 3 Temmuz 2011’de futbolda şike yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonunu yapan polis, savcı ve hâkimlerden şikâyetçi olup olmadıkları soruldu. Bazı isimlerin şikâyetçi olmadığı öğrenilirken, birçok kişi ise, ağırlıklı olarak yasa dışı telefon dinlemesinden şikâyetçi olduğunu bildirdi. Soruşturma sonunda şayet savcılık bir iddianame hazırlarsa dava açılacak. Mahkeme davayı kabul ederse, yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında eski bakanların da olduğu 34 kişinin müşteki ve mağdur sıfatıyla yer aldığı ve Fethullah Gülen’in de terör örgütü kurmakla suçlandığı davayla birleştirilecek.

Aziz Yıldırım şikâyet etmişti

Şike davasında yenilenen yargılama sonunda beraat eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere, davada yargılanan çok sayıda sanık, 3 Temmuz sürecinde kendilerine kumpas kurulduğunu belirtip şikâyette bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı da organize şubeyi iddiaları araştırmak üzere görevlendirdi.