-ŞİKE DAVASINDA GÖREVSİZLİK KARARI DİYARBAKIR (A.A) - 23.07.2010 - Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Yasadışı bahis ve şike'' davasında, görevsizlik kararı vererek, dosyanın Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 ilde yasadışı bahis oynatan ve şike olaylarına karışan şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 futbolcu ve 1 teknik direktörün de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 97 sanığın yargılanmasına başlandı. Davanın görüldüğü Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmada, ''Görevsizlik kararı'' verdi. Mahkemenin gerekçesinde, ''Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulduğu iddia edilen örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt yönetici ve üyelerinin cebir ve tehdit uyguladıkları iddiaları karşısında yargılama yapma görevinin Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğundan mahkememizin görevsizliğine karar verilmiştir'' denildi. Mahkeme ayrıca, tutuklu sanıkların 10'ar bin lira nakdi güvence ile tahliyelerini de kararlaştırdı. -50 MİLYON DOLAR HAKSIZ KAZANÇ- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis oynatan ve şike olaylarına karışan şebekenin Diyarbakır, İstanbul, Düzce, Mardin, Batman, Gaziantep, Mersin, Muğla, Antalya, Siirt, Hatay, Şanlıurfa ve Adana'da faaliyet yürüttüğü belirtilerek, ''Bu suç örgütünün haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Hititbet, Eurosportbet, Thebetarena, Betshop, Turkbet, Galaksibet, Quickbet isimli bahis şirketleri ile irtibatlı olarak örgütsel yapı içerisinde spor müsabakalarına yönelik yasadışı bahis oynattıkları ve şike olaylarına karıştıkları tespit edilmiştir'' denilmişti. Söz konusu yasadışı bahisten kazanılan gelirin örgüt yöneticileri tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca, alt bayilerden toplandığı ve paranın yurt dışında bulunan örgüt liderleri ve bahis şirketlerine aktarıldığı ifade edilen iddianamede, örgütün bu şekilde yılda 50 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği kaydedilmişti. Sanıklar hakkında, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki kanuna muhalefet'' ve ''silahlı tehdit'' suçlarından 1 ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.